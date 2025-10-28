受賄逾2675萬元　中國聯通原副總經理曹興信一審獲刑12年

中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組成員、副總經理曹興信受賄案，周二（10月28日）在山東省濱州市中級人民法院一審公開宣判。曹興信被控受賄逾2675萬元人民幣，以受賄罪被判處有期徒刑十二年，併處罰金200萬元人民幣；對曹興信受賄所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



曹興信。（央視新聞）

經審理查明，2005年至2024年，被告曹興信利用擔任中央組織部幹部四局副巡視員、副局長，公務員管理辦公室副主任、巡視員，公務員三局巡視員、副局長，中國聯合網絡通信集團有限公司黨組成員、副總經理等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在項目承攬、工作調整、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物，合共折合人民幣2675萬多元。

曹興信被控受賄逾2675萬元人民幣，以受賄罪被判處有期徒刑十二年，併處罰金200萬元人民幣。（央視新聞）

濱州市中級人民法院認為，被告曹興信的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，應依法懲處。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。