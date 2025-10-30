神舟二十一號｜將首次在軌實施嚙齒類哺乳動物空間科學實驗

周四（30日）上午，神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開。據介紹，神二十一乘組將首次在軌實施嚙齒類哺乳動物空間科學實驗。



發言人介紹，按計劃，神舟二十一號航天員乘組在軌期間將新開展27項科學與應用項目，主要針對空間生命科學與生物技術、航天醫學、空間材料科學、微重力流體物理與燃燒、航天新技術等多個領域的關鍵科學問題進行深入系統的研究。

其中，將首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4隻小鼠，隨飛船上行並進行在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。之後，隨飛船返回地面，進一步開展科學研究，探索小鼠多組織器官在空間環境的應激響應和適應性變化規律。

神舟二十一號航天員。（央視新聞）

在軌還將開展空間環境下遺傳密碼起源與手性的關係項目，探索氨基酸-核苷的不同手性組合之間的選擇性規律，探討分子手性和重力環境對生物分子同手性起源的影響。

此外，神舟二十一號還上行了面向空間應用的鋰離子電池電化學光學原位研究、空間站在軌智能算力平台試驗等搭載項目，將為後續開展科學研究提供依據，為在軌應用進一步奠定基礎。