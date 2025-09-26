神舟二十號航天員乘組完成第四次出艙活動　歷時約6句鐘

據中國載人航天工程辦公室介紹，隨著兩名出艙航天員安全返回問天實驗艙，神舟二十號航天員乘組已於9月26日凌晨完成第四次出艙活動。



這是9月25日晚在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的畫面，顯示神舟二十號乘組航天員王杰出艙。（新華社圖片）

中國載人航天工程辦公室指出，9月26日1時35分，經過約6小時的出艙活動，神舟二十號乘組航天員陳冬、陳中瑞、王杰密切協同，在太空站機械臂和地面科研人員的配合支持下，圓滿完成既定出艙任務，出艙航天員陳中瑞、王杰已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

出艙活動期間，航天員陳中瑞、王杰完成了太空站的太空碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務，這是中國首次由兩名第三批航天員共同完成艙外作業任務。至此，神舟二十號航天員乘組已完成四次出艙活動，成為中國執行出艙任務次數最多的兩個乘組之一。

目前，神舟二十號航天員乘組已在軌駐留超過150天，按計劃，後續還將開展大量科學實驗與技術試驗，並在中國太空站歡度國慶和中秋佳節。