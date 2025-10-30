總體進展順利！　中國錨定2030年前實現載人登月

神舟二十一號載人飛行任務新聞發布會，周四（10月30日）上午在酒泉衛星發射中心召開。就載人登月問題，發言人介紹，「錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標不動搖。」



發言人介紹，目前，載人登月任務各項研製建設工作總體進展順利，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船、攬月着陸器、望宇登月服、探索載人月球車等飛行產品已完成初樣階段主要工作，科學研究與應用系統已完成各次飛行任務載荷方案設計工作，發射場、測控通信、着陸場等地面系統研製建設工作正加速推進。

今年，已組織完成了長征十號運載火箭二級動力系統試車、係留點火試驗，夢舟載人飛船零高度逃逸試驗，攬月着陸器着陸起飛綜合驗證試驗等，並已通過媒體進行了報道。後續還將組織完成攬月着陸器集成測試，夢舟載人飛船熱試驗和最大動壓逃逸試驗，長征十號運載火箭低空飛行及技術驗證飛行等試驗。

而在明年任務標識徵集中，除天舟十號貨運飛船，神舟二十二號、二十三號載人飛船任務外，還包含了夢舟一號載人飛船任務的標識，該型飛船主要用於載人月球探測任務，同時也兼顧近地空間站營運。

發言人說，至於具體的時間表，「我們錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標不動搖。應該說，後續還有不少新技術需要驗證，產品研製工作量大、質量要求高，飛行試驗安排銜接緊密，進度緊張，各項工作面臨風險挑戰。」工程全線將繼續發揚「兩彈一星」精神和載人航天精神，科學統籌、團結協作、奮力拼搏，確保圓滿完成各項研製任務，為如期實現載人登月任務目標奠定堅實基礎。