中國國防部：美方應充分認識對台軍售的嚴重危害　停止玩火

10月30日，國防部舉行例行記者會，國防部發言人張曉剛在記者會上就美國對台軍售及「美台國防工業會議」表示，美方應充分認清售台武器的高度敏感性和嚴重危害性，停止在涉及大陸核心利益的問題上玩火，切實將不支持「台獨」的承諾落到實處。



當地時間10月21日，「美台國防工業會議」2025年度會議在美國馬里蘭州落幕，民進黨立委王定宇，以及近日被重慶警方立案調查的沈伯洋代表民進黨出席會議。

對此，張曉剛表示，民進黨當局為一黨私利無底線媚美賣台，窮兵黷武，掏空台灣，加速把台灣老百姓推向災難深淵。民進黨當局買再多的武器，也改變不了兩岸軍事力量對比情勢，改變不了台獨必亡的宿命。

2025年10月17日，中國國防部新聞發言人張曉剛大校表示，美方打「台灣牌」無異於玩火，武裝台灣注定是危險的賭博，必將為此付出沉重的代價。（國防部圖片）

他喊話美方稱，應充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，停止在涉及大陸核心利益的問題上玩火，切實將不支持台獨的承諾落到實處。解放軍將以更強大的能力，更可靠的手段，堅決反對任何台獨圖謀和外部干涉，捍衛國家主權和領土完整。

對於賴清德在10月25日的紀念古寧頭戰役勝利及近日談話中表示要強化台灣防務等，以及大陸盛大紀念台灣光復八十周年，設立紀念日等問題。張曉剛說，大陸以國家名義設立台灣光復紀念日，宣示了大陸全國各族人民反對台獨分裂，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業的堅強決心。他稱，正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，以武拒統，自取滅亡。

紀念台灣光復80周年大會在京召開。（視覺中國）

另據台媒報道，10月29日，新當選國民黨主席的鄭麗文在參加感恩餐會時則表態稱，台灣當然需要合理「國防」，但過高、不合理的預算，對台灣來說，超乎財政負擔能力，對預算產生非常嚴重排擠作用，台灣並不是印鈔機、也不是提款機。

此外，近日大陸發佈吉林一號拍攝的對台灣的衛星圖，張曉剛在記者會上直言，「中國的衛星看看中國台灣的大好河山很正常，沒有什麼大驚小怪的。」