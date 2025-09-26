國防部：「台獨」對戰後國際秩序構成最嚴重挑戰

國防部新聞發言人張曉剛9月25日表示，「台獨」分裂行徑對戰後國際秩序構成最嚴重的挑戰，是對台海和平穩定的最大破壞。他並敦促美國恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止以任何形式縱容支持台獨。



美國在台協會（AIT）與美國國務院本月接連拋出「台灣地位未定論」，稱《開羅宣言》《波茨坦公告》等文件都沒有決定台灣的最終政治地位。台灣陸委會主委邱垂正9月6日至14日訪美期間，則提到解放軍武力攻台的威脅。

據國防部官網消息，張曉剛25日在例行記者會上回應，批評美國謬論顛倒黑白、混淆視聽，中國對此強烈不滿、堅決反對。

國防部新聞發言人張曉剛大校。（國防部發布）

他指出，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。1943年《開羅宣言》明確規定將日本竊取的台灣歸還中國，1945年《波茨坦公告》重申「開羅宣言之條件必將實施」，1945年日本簽署《日本投降書》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」。這一系列具有國際法律效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。

張曉剛表示，作為《開羅宣言》《波茨坦公告》的簽署方，美國對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒「台灣地位未定」謬論，抹黑污蔑中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

同時，張曉剛也正告民進黨政府，台獨是絕路，統一擋不住。大陸決不允許任何台獨」分裂圖謀得逞，隨時挫敗任何外來干涉，堅決捍衛國家主權、統一、領土完整。

