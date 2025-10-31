神舟二十一號｜4「小鼠航天員」隨行　太空「出差」之行如何過？

神舟二十一號載人飛船將於今日（31日）23時44分發射，隨後奔赴中國太空站。乘組在軌期間將新開展27項科學與應用項目，其中，將首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4隻小鼠，隨飛船上行並進行在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。這標誌著中國太空站首次迎來人類以外的哺乳動物。



據中央廣播電視總台中國之聲報道，自神舟十五號載人飛行任務以來，中國太空站已先後進駐斑馬魚、果蠅、渦蟲等模式動物，這些被稱為太空站特殊的「動物航天員」。如今，「動物航天員」家族再添新成員——小老鼠。

對於科學工作者而言，小鼠是最熟悉、最常見的實驗動物之一。與此前進駐太空站的「動物航天員」相比，小鼠作為哺乳動物，與人類的遺傳距離更近，組織和器官相似度更高；在哺乳動物中，它又具備體型小、飼養管理便捷、易於控制且研究深入等優勢。

中國科學院動物研究所副研究員李天達表示，將小鼠送入太空站是太空模式生物研究的重要一步。要完成整個實驗，科學家們需確保把活生生的小鼠安全送上天，隨後在太空站裏養好它們並完成實驗，再把健康的小鼠成功帶回來，每個環節都容不得絲毫差池。

神舟二十一號飛船攜帶的4隻黑色小鼠將被分成兩對，裝入專門設計的小鼠實驗單元。這些「小艙位」外觀為兩隻帶有透明觀察窗的金屬盒子，內部結構精巧，從飼料和飲用水的供應，到排泄物收集等，均針對太空微重力環境進行特殊設計；照明和成像功能亦不可或缺。為減輕飛船上行時重力過載對小動物的衝擊，它們將被安置在神舟二十一號飛船的貨物軟包中，以盡量減震的狀態進入太空。

中國科學院上海技術物理研究所研究員劉方武介紹，小鼠實驗單元中還設有一個形似彈簧的小裝置，這是專門根據小鼠作為穴居動物的生物習性設計的。

神舟二十一號飛船入軌後，航天員將負責拆解貨物軟包，從生保支持裝置中取出搭載小鼠的實驗單元，並放入太空站上早已就位的太空小型哺乳動物飼養裝置。這些裝置此前已隨天舟九號貨運飛船抵達太空站，完成安裝並通過相關功能測試。劉方武表示，該裝置不僅服務於本次實驗，還將成為中國太空站嚙齒類動物研究的長期實驗平台。

4隻小鼠計劃進行5至7天的太空之旅。

在本次太空實驗中，4隻小鼠計劃進行5至7天的太空之旅。與神舟二十號和二十一號兩個乘組的6位航天員短暫相聚後，它們將隨神舟二十號飛船返回地球。李天達介紹，雖然此次太空之旅時間較短，但已足以研究短時間太空飛行對小鼠造成的應激和適應性變化。

小鼠在太空「出差」期間，地面科研人員將利用裝置內的成像功能，觀察它們在失重環境下的行為和狀態。神舟二十號返回地面後，科研人員將第一時間趕赴著陸場，迎接小鼠歸來，並開展進一步實驗和解剖研究。

與此前的線蟲、果蠅、斑馬魚等模式動物研究類似，這一系列太空科學實驗將為未來長期太空探索提供基礎數據，推動太空生命科學的整體發展。