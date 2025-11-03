全紅嬋主場上演｢水花消失術｣　時隔183天重返賽場　歸來仍是頂流

在11月2日晚舉行的第十五屆全運會跳水女子團體賽雙人十米台項目中，廣東選手全紅嬋時隔183天重返賽場，與隊友王偉瑩搭檔以235.86分奪得該項目第一名，助廣東隊以總分2369.80分摘下本屆全運會跳水首金。再奪金牌，這也是全紅嬋183天重返賽場後的「頂流」回歸，受到全城熱捧。



全紅嬋（前）上演「水花消失術」。（影片截圖）

綜合內媒報道，比賽開始前約一小時，廣東省奧體中心游泳跳水館外已湧現排隊人潮。場外商販生意興隆，全紅嬋的「大頭」扇子成為熱銷商品。一名攤主向媒體透露，自己特意準備了三四百把扇子，對在全紅嬋參賽日售罄充滿信心。

全紅嬋的粉絲陳女士與伴侶購買了單價800元的最高檔位門票。她受訪時表示，雖然票價不菲，但能搶到票已屬幸運：「涉及全紅嬋比賽場次開票後只有十幾秒票就沒了」。

據票務平台顯示，本屆全運會跳水項目大部份場次門票尚有剩餘，但全紅嬋參賽的女子雙人十米台預賽與決賽場次均已售罄。

觀眾在場外購買全紅嬋大頭扇子。

東道主優勢 粉絲送上「玩偶雨」

作為東道主選手，全紅嬋在賽場內獲得的支持遠超其他運動員。比賽尚未開始，場邊觀眾便高舉應援手幅，助威聲此起彼落；每當她完成入水動作，原本安靜的場館瞬間爆發出熱烈歡呼。因全紅嬋曾透露喜愛毛絨公仔，粉絲們特意準備了大量玩偶作為禮物，頒獎儀式結束後，粉絲們為全紅嬋送上了熟悉的「玩偶雨」。現場所見，全紅嬋跑向看台與觀眾互動時，收到的玩偶多到幾乎抱不過來。

自東京奧運會奪金後，全紅嬋已成為中國跳水「頂流」，其湛江老家更成為「網紅打卡點」，哥哥全進華的社交媒體帳號粉絲數超過300萬，足見其巨大影響力。

現場粉絲為全紅嬋應援。

克服發育關復再現「跳水頂流」實力

今年5月初的世界泳聯跳水世界盃總決賽後，全紅嬋因傷病缺席了包括新加坡游泳世錦賽在內的多項賽事。據《上觀新聞》報道，2024年跳水世界盃上全紅嬋不敵隊友陳芋汐獲銀牌後，曾遭遇網絡輿論「全紅嬋涼了」等熱議。

據報道，全紅嬋正面臨「發育關」挑戰，從東京奧運會時1米43身高、38公斤體重，成長至1米53身高、46公斤體重。體型變化導致她曾能穩定拿到95分以上的207C動作，一度跌至60多分。

為對抗發育帶來的影響，全紅嬋每天多次測量體重，飲食控制精確到克；加練力量訓練，每日重複數百次跳躍，只為讓水花重新變得「聽話」。本次復出之戰，她的首跳107B動作便斬獲76.50分全場最高分，隨後兩跳同步性與入水質量均保持頂級水準，主場再現「水花消失術」。賽後她在個人微博留言「我真棒」，回應所有質疑。

賽後全紅嬋發微博「我真棒」回應所有質疑。

不過，一名熟悉國家跳水隊的專業人士回應內媒《上游新聞》指出，「全紅嬋今年已經18歲，身高和之前變化不大，只是身體變強壯了，可能『發育關』過了。不過『發育關』不等於『體重關』。長胖還與家族基因、訓練、飲食、睡眠、生活作息等有關，她仍需繼續努力。」

該專業人士分析比賽影片指出：「從目前的身體狀況來看，全紅嬋仍需要通過刻苦的訓練控制體重。只要能把體重控制下來，跳個雙人比賽應該問題不大，畢竟雙人賽只需要2個規定動作和3個自選動作。」

對於全紅嬋能否堅持到2028年洛杉磯奧運會，一位省隊專業跳水教練則表示：「全紅嬋能否繼續為國爭光，關鍵要看她個人的想法。如果有足夠的心氣和堅定的信心，她這種水平的天才選手還是有希望的，最起碼雙人項目問題不大。不過單人項目就難度不小，現在單人項目需要跳5個自選動作，全紅嬋在107B、407C、207C這三個動作多次輸給陳芋汐，其中207C本身就是全紅嬋的難點動作。」

據悉，全紅嬋在本屆全運會上已放棄女子單人10米台，將繼續與王偉瑩搭檔出戰11月6日的女子雙人10米台項目，向個人第四枚全運會金牌發起衝擊。