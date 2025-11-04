國家煙草專賣局原副局長張天峰　涉嫌受賄被檢方提起公訴

國家煙草專賣局原黨組成員、副局長張天峰涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張天峰作出逮捕決定，並指定由江西省贛州市人民檢察院審查起訴。

近日，江西省贛州市人民檢察院已向贛州市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告張天峰利用擔任陜西省榆林市煙草專賣局（分公司）黨組書記、局長、經理，陜西省煙草專賣局（公司）黨組成員、副總經理，陜西省煙草專賣局（公司）黨組書記、局長、總經理，國家煙草專賣局人事司司長，國家煙草專賣局黨組成員、副局長等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

今年1月17日，被免去國家煙草專賣局副局長一年半之後，62歲的張天峰涉嫌嚴重違紀違法被查，亦成為2025年首個被查的中管幹部。

張天峰。（網上圖片）

公開資料顯示，張天峰，1963年4月生，高級工商管理碩士，中共黨員，長期在煙草行業任職。

2020年2月，張天峰出任國家煙草專賣局黨組成員、副局長，官網顯示其分管專賣監督管理司、政策法規與體制改革司、人事司、規範管理辦公室、離退休幹部辦公室、中國煙草投資管理公司和南通、昆明、珠海醋酸纖維有限公司董事會。任職3年後，2023年6月，張天峰滿60歲，到齡被免職。

國家煙草專賣局成立於1984年，與中國煙草總公司實行一套機構、兩塊牌子。在歷經輕工業部、國家經濟貿易委員會、國家發展改革委等3個部門管理後，於2008年劃歸工信部管理至今。