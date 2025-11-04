四川平武採集全縣男性DNA　稱完善數據庫　清華學者批無法律依據

綜合內媒報道，四川省綿陽市平武縣近日開展全縣男性血樣採集工作，引發居民對採集性質及個人信息安全的疑慮。平武縣公安局回應稱，此舉是為完善國家DNA數據庫，但清華大學法學院教授勞東燕質疑其合法性，指現行法律僅允許對犯罪嫌疑人採集生物信息。



據《問政四川》消息，平武縣龍安鎮雙安村居民近日反映，當地每個家庭男性成員被要求參加血樣採集，居民詢問此舉「屬於無差別強制性採集，還是基於自願原則」，並擔憂個人信息洩露風險。該居民還指出，當地三年前已進行過類似採集。

有網民在「問政四川」發文質疑，四川綿陽平武縣採集男性DNA樣本是否有強制性法律文件。

對此，四川平武縣警方於10月28日通過官方平台回應稱，此次血樣採集工作覆蓋全縣所有男性公民，是為「進一步完善國家DNA數據庫，有效服務預防犯罪、打擊違法犯罪和維護社會穩定工作」。局方強調，此舉依據《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關法律法規，由公安機關依法組織開展。

對於居民擔憂，平武縣公安局表示，在實施過程中會向被採集人詳細說明採集目的、法律依據及信息保密規定，「若確有特殊情況或強烈顧慮，可及時與現場工作人員或村委會幹部溝通，我們將根據實際情況妥善處理」。局方承諾所有血樣信息和對應個人信息均實行嚴格保密管理，「確保信息數據的絕對安全，不會被洩露或用於非警務用途」。

針對三年前已採集過的疑問，公安局解釋稱「此次採集是因數據庫信息缺失或樣本失真，需要進行再次核對採集」。

不過北京清華大學法學院教授勞東燕對此事提出法律質疑。10月31日，她在微博發文指出，出了內蒙古的錫林浩特，又來了四川平武，「地方公安機關集中採集居住地所有男性的DNA，哪有法律依據？《刑事訴訟法》是針對犯罪嫌疑人與刑事被告人的，莫不成是把居住地全體男性都當作犯罪嫌疑人與刑事被告人了麼？」

她指出，「我很奇怪，如此明顯且過分的違法行為，為什麼沒多少人出來反對？很多男性自己難道不應該出面反對一下嗎？不反對的話，下一次就輪到你自己被採集DNA了，覺得這也沒關係嗎？」

勞東燕提到的「內蒙錫林浩特採集」是指，在今年9月20日，內蒙古自治區錫林浩特市公安局曾對外發布通告，稱自9月5日起集中採集轄區內男性居民血樣，錄入本地DNA數據庫。錫林浩特市公安局楚古蘭派出所工作人員向《中國新聞周刊》表示，開展這項活動是出於Y庫建設的需要，並堅持居民自願原則，「我們不強制性採集」。

據了解，Y庫全稱為「Y庫家系工匠系統」，利用染色體中的父系遺傳基因進行偵查。報道稱，該系統在近年偵破的「甘肅白銀連環殺人案」、「南京醫科大學女生被害案」等一批重大案件中發揮關鍵作用。

隨着DNA數據庫建設在全國多地推進，如何在公共安全與個人隱私之間取得平衡，已成為社會關注的焦點。網民們紛紛提出質疑「是否有法律依據」，以及要求官方具體解釋採集是依據刑事訴訟法的哪一條規定。