內蒙古一市採集全市男性居民DNA惹議　內媒：應依法行政

近日，內蒙古自治區錫林浩特市公安局發布通告稱，自9月5日起在全市範圍內集中採集男性居民血液樣本，用於錄入本地DNA數據庫。此舉引發社會廣泛關注與討論，輿論聚焦於DNA採集的合法性及私隱保護問題。對此，內媒指出，此類敏感個人生物信息的採集應遵循依法行政原則，需格外審慎。



根據錫林浩特市公安局9月20日發布的通告，轄區內男性居民需前往戶籍所在地派出所進行血樣採集，用於本地DNA數據庫建設。然而，通告發布後，立即在中國社會引發激烈爭論，許多民眾質疑該舉措是否具備法律依據。

《南方周末》報道指出，據《中華人民共和國居民身份證法》，居民身份證登記項目僅包括姓名、性別、民族、出生日期、戶口地址、身份號碼、照片、指紋信息等，未涉及DNA信息。《中華人民共和國護照法》及《普通護照和出入境通行證簽發管理辦法》同樣未提及DNA採集的相關規定。

報道進一步提到，2015年公安部曾表示，中國已建成全國統一的公安機關DNA數據庫及「打拐」DNA數據庫，但當時明確指出，將DNA納入戶籍資料管理的時機尚未成熟，涉及倫理、私隱等敏感問題，需社會共識和法律授權。截至2025年，國家法律法規數據庫中仍未見關於DNA數據庫建設的明確立法。

圖為錫林浩特。（市政府官網）

《南方周末》強調，DNA數據因其遺傳特性和唯一性，是可靠的身份識別方式，但同時涉及高度敏感的個人生物信息。大規模集中採集DNA數據，可能引發隱私泄露和倫理爭議，因此必須嚴格遵循依法行政原則，確保程序合法、透明，並充分保障公民權利。

錫林浩特市位於內蒙古自治區中部，是錫林郭勒盟的政治、經濟、文化、教育和交通中心。據2024年末統計，全市常住人口約35.45萬，其中男性人口約18.33萬。此次DNA採集行動涉及範圍廣泛，進一步加劇了公眾對隱私安全的擔憂。

針對此次事件，輿論普遍呼籲相關部門應公開採集DNA的具體目的、用途及管理方式，並在法律框架內進行規範操作。專家建議，在未有明確法律授權的情況下，類似舉措應暫緩實施，並提請全國人大進行立法討論，以平衡公共安全與個人隱私保護的需求。