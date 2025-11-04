郵輪殺妻騙保兇手伏法　檢方揭細節：妻死後不久男方還在酒店招嫖

2021年5月，一艘從大連駛往煙台的客運輪船上，發生一宗震驚社會的殺妻案。事後，最高人民法院作出最終裁定，核准對被告人李某的一審判決，以故意殺人罪判處其死刑，剝奪政治權利終身；以保險詐騙罪（未遂）判處其有期徒刑十年，並處罰金2萬元（人民幣．下同），決定執行死刑。8月4日，李某被依法執行死刑。



近日，內媒採訪辦案檢察官，揭開這起精心策劃的謀殺陰謀的細節。據指，妻子遺體被打撈上岸後，李某並沒有表現出常人應有的悲痛，而是反覆催促警方開具死亡證明，更被揭妻子死後不久其還在酒店招嫖。



檢察官到事發船只勘查現場。（紅星新聞）

2021年5月5日，一艘從大連駛往煙台的客運輪船在距煙台港約10海里處突然停航。乘警接到報警，一名女性墜海。報警人李某稱墜海者是其妻子李某環，但他對落水經過言辭閃爍，無法解釋清楚。經過45分鐘搜救，李某環被打撈上岸時已無生命跡象。

案發現場位於船舶七層甲板救助艇存放區，該區域有欄桿阻擋和「賓客止步」警示牌，臨海一側無防護欄。警方質疑，為何夫妻二人要進入此危險區域？李某解釋稱，妻子想看海，但個子矮小，故帶她進入，不料意外發生。他還強調，按照老家習俗，需三天內火化。

然而，李某環遺體上岸後，李某未表現悲痛，反覆催促開具死亡證明。監控顯示，李某夫婦登船後互動甚少，關係疏遠：李某環興奮愉快，李某沉默嚴肅，即使妻子想與他互動、拍照，他也多是拒絕或勉強配合。案發前，李某獨自在甲板徘徊，查看墜海區域，隨後帶妻子進入盲區。監控捕捉到李某環墜海瞬間，李某隨即報警。

監控顯示，李某夫婦登船後關係疏遠。（央視）

大連市檢察院副檢察長董立群帶隊介入調查。辦案檢察官李豐念指出，監控顯示夫妻關係不親密，死者外貌比李某年長，穿著樸素。

警方聯繫李某環親屬，其父親和哥哥震驚於女兒結婚一事，不知她已婚。李某環46歲，有兩段婚姻，育有一兒一女，第二次離婚後在上海打工。介紹人鄒某也驚訝，稱李某44歲，未婚，經營餐館，條件不錯，而李某環不識字、容貌普通，二人極不般配。

辨認屍體時，李某情緒激動，試圖遮擋死者面部，反對屍檢。經李某環家人同意，法醫檢驗確認死因為溺水，但右眼腫脹、球結膜出血、口唇損傷為生前傷，符合徒手毆打和捂悶形成。案發前監控顯示死者面部無傷，檢察官懷疑非意外。

檢察官查看船上監控錄像。（紅星新聞）

調查顯示，李某籍貫遼寧昌圖，曾因盜竊和信用卡詐騙入獄。2016年，李某環到其餐館打工，2020年10月結婚。周圍人未察覺親密關係，李某解釋讓她暫住出於同情。

後來，李某環兒子突然要求火化屍體，並透露與李某達成協議：李某稱母親有意外險，賠付後分給他60萬元。警方循線調查，發現2020年底，李某冒用李某環身份，從三家保險公司購買4份大額意外險，受益人為李某，保額最高1230萬元，僅限交通工具意外理賠。

警方搜查李某住處，在床墊下找到保單。原來，李某生活窮困，欠債50餘萬元，其父母欠14萬元，被限高消費。餐館拖欠工資，欠供貨商錢。李某環好友證實，李某欠她工資，扣留其身份證和手機。

大連市檢察院司法鑒定中心審查屍檢報告。（紅星新聞）

李某環墜海後，李某致電保險公司謊稱意外，但無死亡證明未獲賠。面對證據，李某辯稱買保險出於關心，生意好無殺妻必要，但調查證實其經濟崩潰。

2021年7月20日，大連市檢察院以故意殺人罪和保險詐騙罪（未遂）批准逮捕李某。檢察機關要求專業機構鑒定：監控像素分析顯示，李某環墜海前，李某對其施暴；落水姿態符合蹲姿下上身受外力。傷情排除其他因素。

大連市檢察院刑事檢察部門負責人周一凡表示，即使李某「零口供」，但證據鏈仍完整閉環。2022年1月19日提起公訴。7月5日，大連中院判處死刑，剝奪政治權利終身，罰金2萬元。李某上訴，遼寧高院2023年12月24日駁回。最高法2025年6月16日核准死刑。