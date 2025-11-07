神舟二十號推遲返回地球　為何被微小碎片撞擊？專家：很難預防

神舟二十號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，原計劃11月5日實施的返回任務推遲。至於為何會遭到撞擊，據專家介紹，太空的碎片數量相當大，很難預防，但「距離下一次返回應該不是很長的時間」。



9月25日晚，在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟二十號乘組航天員王傑出艙的畫面。（新華社）

北京大學地球與空間科學學院教授焦維新介紹，「返回任務推遲」的決策，是為了最大限度確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功。「太空的碎片數量相當大，特別是微小碎片撞擊很難預防。像航天飛機在軌飛行的兩星期，有的嚴重的時候都有將近90多個瘢痕，關鍵是撞擊的情況，返回艙是否有洩露，洩露是否嚴重，因為我們的返回艙，一般來講都有保護裝置，只要有微量的洩露，我們檢測的裝置都能給檢測出來。」

焦維新續指，「問題在於，飛船已經在空間站待了好幾天了，假如說原來是微小的洩露，但是5天的時間以後洩露怎麼樣，裏面的氣壓到什麼程度。一般地面監測手段都是幾毫米的量級，也就是說可能這回碰撞的，以我們的監測能力來說，應該不會太大，距離下一次返回應該不是很長的時間。」

焦維新介紹，航天員安全返回，有兩個關鍵，第一個是變軌分離，為了讓回家過程更輕便，只有中間返回艙的位置帶着三位航天員回家，而推進艙與軌道艙會在返回的過程中分離。

4月24日，搭載神舟二十號太空船的長征二號F火箭從酒泉衛星發射中心發射。（China Daily via REUTERS ）

第二個是進入大氣層，中間返回艙的位置，在進入大氣層的時候會成為一個巨大的火球，高溫高熱，所以它的抗壓性和密閉性要非常好。「這也確保着我們三位航天員的安全，我們還需要再等上一段時間，耐心等待神二十的3位航天員陳冬、陳中瑞和王傑平安凱旋。」

日前，中國載人航天工程辦公室表示，神舟二十號載人飛船疑似遭空間微小碎片撞擊，正在進行影響分析和風險評估。為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，經研究決定，原計劃11月5日實施的神舟二十號返回任務將推遲進行。