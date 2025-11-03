神舟二十號即將返航　東風著陸場完成最後全系統綜合演練

神舟二十號乘組將於近日擇機返回東風著陸場。11月2日晚，著陸場完成最後一次全系統綜合演練，全面檢驗夜間搜救回收任務組織指揮、協同配合以及應急保障能力。



《新華社》、《央視新聞》報道，神舟二十號返回搜救回收任務，是繼神舟十四號、神舟十八號之後，第3次在夜間低溫環境條件下執行任務。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

針對夜間搜救回收任務的特點，東風著陸場著力構建「空地一體、立體協同」多維搜救體系，空中分隊、地面分隊、信息支援分隊和搭載照明設備的無人機分隊緊密配合，在著陸場區指揮部的統一指揮下，依次開展返回艙搜索、航天員救援、返回艙處置，以及警戒區建立和現場照明設備架設等工作。

空中分隊強化夜間搜索飛行訓練以及光電吊艙紅外熱成像操作訓練，提前對返回艙著陸區域進行勘察和網格劃設，制定相應搜索營救飛行方法，以縮短空中辨認地形的時間，提升精準捕獲目標的能力。

地面分隊專攻暗夜複雜地形駕駛，重點加強保溫、照明措施，為便攜通信設備增配保暖器材，新增3架繫留照明無人機和20套手持應急照明燈，將大幅增強現場照明效果。

11月2日晚，東風著陸場完成最後一次全系統綜合演練。（央視新聞）

在演練現場上，3架搭載高功率LED燈組的繫留無人機在目標區域上空組成照明陣列，覆蓋半徑達300米左右，亮度能夠充分滿足返回艙作業照明需求，為航天員出艙、返回艙處置等各項工作開展提供可靠保障。

為應對寒冷天氣，確保航天員出艙後維持體溫正常，東風著陸場對3台醫監醫保車進行低溫環境適應性改造，車內溫度可穩定維持在25°C，同時搭載緊急供氧系統及生命體徵監測設備。

東風著陸場各系統10多支搜救力量密切協同，1∶1組織預演正式搜救任務的完整進程。（央視新聞）

11月2日傍晚，搜救回收地面搜救力量搜索車、通信車、指揮車、醫監醫救車、處置車等上百台車輛裝備，分多路向待命點機動。北京中心通報返回艙落點坐標後，搜救回收空中分隊5架直升機迅速起飛升空，奔赴落點空域，精準降落在返回艙周圍後，立即按程序進行相關處置。

此次演練，著陸場各系統10多支搜救力量密切協同，按照全要素、全狀態、全流程，1∶1組織預演了正式搜救任務的完整進程。目前，東風著陸場搜救裝備完成性能調試，通信鏈路實現全時段覆蓋。