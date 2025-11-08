十五屆全運會11.9晚廣州舉行開幕式　習近平將出席宣布運動會開幕

撰文：許祺安
出版：更新：

新華社報道，第十五屆運動會開幕式11月9日晚在廣東奧林匹克體育中心舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席開幕式並宣布運動會開幕。

習近平