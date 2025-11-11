上海市委原常委朱芝松被提起公訴　非法收受他人財物數額特別巨大

上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。

最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對朱芝松作出逮捕決定，並指定由江西省南昌市人民檢察院審查起訴。近日，南昌市人民檢察院已向南昌市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告朱芝松利用擔任上海市委宣傳部副部長，上海市閔行區委副書記、區長，閔行區委書記，上海市政府副秘書長、中國（上海）自貿區臨港新片區管委會黨組書記、常務副主任、浦東新區區委副書記，中國（上海）自貿區臨港新片區黨工委書記、管委會主任，上海市委常委、浦東新區區委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，朱芝松生於1969年2月，1989年畢業於哈爾濱工業大學，長期在上海航天系統工作，歷任上海航天局局長助理、副局長等職，2008年出任上海航天局局長。

2014年，朱芝松調任上海市委宣傳部副部長，任職1年多，於2015年調任閔行區委副書記、代區長，翌年1月出任閔行區區長，2017年任閔行區委書記。

2019年，朱芝松任上海市政府副秘書長，兼中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會常務副主任，洋山保稅港區管理委員會主任，協助副市長聯系中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區建設等工作。

2021年，朱芝松任上海市委常委，浦東新區區委書記。朱芝松是二十屆中央候補委員。