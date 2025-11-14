遺體檢出精液　連雲港一公司女職員陪酒後死亡　5鎮幹部被處理

一年來，樊旭聲在女兒樊蕊（化名）死亡後，向公安局提起訴訟，要求公開死因等信息。樊旭聲來自江蘇連雲港市贛榆區塔山鎮，其女兒在一次公司主管的酒局後，疑似因酒精中毒而身亡。事後，死者家屬獲得超過兩百萬元的賠償，參加宴請的多名鎮幹部也受到紀律處分。然而，贛榆區公安局經調查後認為不構成犯罪，決定不予立案。



樊旭聲在接受《澎湃新聞》訪問時提到，在女兒去世後不久，他得知她體內檢出男性精液，這讓他對死因產生了懷疑。2025年4月，他向公安局提交了信息公開申請，要求公開調查結論及不進行屍檢的依據。警方於6月回覆，稱申請內容屬於刑事案件信息，未在公開範圍內。隨後，樊旭聲正式向法院起訴了贛榆區公安局。

樊旭聲對此表示不理解，認為女兒的死亡並未被立案，為何會涉及刑事案件類信息。10月29日，連雲港開發區法院對此案公開開庭。樊旭聲也在11月初向法院提交了補充材料。11月14日，《澎湃新聞》聯繫了贛榆區公安局，有關負責人沒有對樊蕊的死因及行政訴訟進行具體回應。

警方的不予立案通知書。（澎湃新聞）

樊蕊生前照。（澎湃新聞）

在事發後，樊旭聲回憶起女兒的情況，提到她出事後妻子的身體狀況每況愈下，自己則不敢提及女兒的事，擔心對妻子造成刺激。他表示，希望獲得一個確切的答案。

樊蕊生於1990年，大專畢業後在連雲港市昌隆包裝新材料有限公司工作，成為一名管理人員。事發當天，即2024年2月24日元宵節，樊旭聲接到警方通知，前往殯儀館看到女兒的屍體。法醫告訴他，死因與酒精中毒有關。

連雲港市昌隆包裝新材料有限公司。（澎湃新聞）

調查顯示，樊蕊在前一晚參加了公司老闆劉某的酒局。該酒局有五名鎮幹部參加，包括時任鎮黨委書記的莊某等人。事後，贛榆區紀委展開調查，發現這些幹部違規參加宴請，並對其進行了紀律處分。

樊旭聲在殯儀館見到女兒屍體後，對醫生提供的死因表示懷疑，希望進行屍檢。數日後，他再次提出申請，但警方告知他已檢驗出體內男性精液的情況，使樊旭聲對女兒的死因更加懷疑。

贛榆區塔山鎮政府大樓。（澎湃新聞）

據後來調查，樊蕊出事後被送到昌隆公司的辦公室，劉某安排女員工照顧她，並據說與樊蕊發生了關係。次日，劉某發現樊蕊已經失去意識，並報警。然而，贛榆區公安局最終決定不予立案，認為沒有犯罪事實。

為了查明女兒的死因，樊旭聲向贛榆區公安局提交申請，要求公開案件的調查結果和未進行屍檢的依據。警方在回覆中稱，該信息屬於刑事案件類信息，不符合公開條例。樊旭聲隨後提起行政訴訟，質疑警方的回應。

連雲港開發區法院告知書。（澎湃新聞）

在10月29日的庭審中，樊旭聲代表自己出庭，並強調未能看到監控片段及未進行屍檢的問題。被告贛榆區公安局辯稱，申請的內容不屬於可公開的政府信息。

庭審結束後，法庭將進行專題評議，尚未作出宣判。樊旭聲希望儘快獲得明確答覆，查明女兒的真正死因。