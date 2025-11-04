安徽男性侵8名女子包括幼女　犯組織賣淫、詐騙販毒等罪行已伏法

內媒 《現代快報》報道，據安徽省宣城市中級人民法院消息，宣城一95後男子沈某因強姦多名未成年女性，其中含5名幼女，同時利用未成年人長期實施尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁等違法犯罪活動，10月30日已被執行死刑。



法院佈告顯示，沈某1995年11月出生，以提供人身保護、幫助化解矛盾和談戀愛等為由，先後強姦、姦淫8名未成年女性，其中幼女5名。

沈某以提供食宿、帶領吃喝玩樂、幫助解決糾紛為手段，先後籠絡40餘名未成年人和社會青年，利用未成年人長期實施尋釁滋事、聚眾鬥毆、非法拘禁等違法犯罪活動，逞強鬥狠；誘騙19名未成年女性及1名成年女性從事賣淫活動。

安徽省宣城市中級人民法院。（現代快報）

在涇縣城區未成年人群體中樹立威名，逐漸形成了以沈某為首要分子的惡勢力犯罪集團。該惡勢力犯罪集團利用未成年人實施犯罪，侵害未成年人，為非作惡，欺壓百姓、嚴重危害涇縣城區校園安全，破壞當地社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

沈某宣城市中院依照刑法相關規定，對罪犯沈某以強姦罪判處死刑，剝奪政治權利終身，與所犯組織賣淫罪、尋釁滋事罪、組織未成年人進行違反治安管理活動罪、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪、詐騙罪、販賣毒品罪、聚眾鬥毆罪所判處的刑罰並罰，決定判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法院佈告。（現代快報）

沈某上訴，經安徽省高級人民法院裁定，駁回上訴。案件已經最高人民法院覆核，裁定核准判處沈某死刑。2025年10月30日，沈某被押赴刑場，執行死刑。

據報道，按《中華人民共和國刑法》第二百三十六條，姦淫不滿十四周歲的幼女的，以強姦論，從重處罰，最高可判處死刑。