神舟二十一號｜太空鼠回家了！逾46公斤「星際快遞」交付科學家

中國科學院獲悉，中國空間站第九批空間科學實驗樣品隨神舟二十一號飛船順利返回。本次下行返回的科學實驗樣品涉及26個實驗項目，包括9種生命實驗樣品、32種材料實驗樣品和3種燃燒實驗樣品，總重量約46.67公斤。



報道指出，小鼠實驗樣品著陸後，科研人員隨即開展了現場處置。他們將通過觀察小鼠的行為，並檢測其生理生化等關鍵指標，初步解析小鼠對空間環境的應激響應與適應性變化規律，為進一步理解空間環境對生命體的影響提供科學依據。據此前報道，太空小鼠回歸後將開展進一步實驗，最終會被解剖研究。

科研人員對小鼠進行現場處置。（上觀新聞）

實驗小鼠。（央視）

除實驗小鼠之外，其他生命類科學實驗樣品如斑馬魚和金魚藻、鏈霉菌、渦蟲、腦類器官等，及部分材料類、燃燒類科學實驗樣品，於11月15日凌晨0時40分轉運至北京的中國科學院空間應用工程與技術中心。。

據介紹，科學家後續將對返回的生命類細胞樣品進行轉錄組測序、蛋白組學檢測等生物學分析，從細胞到3D組織多維度研究微重力環境對機體的影響，並解析其關鍵生物學機制和干預靶點，為相關疾病預防與干預提供新的線索。

中國科學院空間應用中心作為空間應用系統總體單位，對返回的實驗樣品狀態進行檢查確認後，交付科學家開展後續研究。（上觀新聞）

鎢鉿合金、軟磁材料、弛豫鐵電單晶等材料類實驗樣品返回後，科學家將對空間樣品進行組織形貌、化學成分及其分布差異等測試分析，研究重力對材料生長、成分偏析、凝固缺陷及性能的影響規律，研究材料在空間特殊環境下的使役行為和使役性能。

科研人員將對從太空返回的實驗品做實驗。（上觀新聞）

研究成果將推動高性能太陽電池防護材料、高增益抗輻照光纖及月球基地建設材料制備工藝的未來空間應用，為衛星通信、太空探索提供重要的理論基礎與技術支撐。

燃燒類實驗樣品燃燒器、碳煙採集板及採集蓋返回後，科學家將開展對半導體納米材料火焰合成產物、碳煙樣品及納米碳顆粒生成特性的分析研究。研究結果有望為地外納米材料火焰合成、新型能源系統開發、空間防火技術以及先進功能納米碳材料制備提供技術支持。

據悉，其餘的材料類、燃燒類科學實驗樣品後續將隨神舟二十一號飛船返回艙運抵北京。