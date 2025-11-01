神舟二十一號｜4隻太空小鼠獲選升空不容易！ 要通過體能心理關

神舟二十一號飛船昨晚11時44分發射，這次升空的僅有太空人，還帶了4隻小老鼠，將首次在軌實施國內嚙齒類哺乳動物太空科學實驗。



不過，要成為太空小鼠沒有這麼容易。近日小鼠訓練畫面昨日曝光，包括體能關、心理關等，總共有300隻小鼠競爭，獲選後經過訓練不斷提升能力，才最終決出4名「優勝鼠」執行任務。



選中兩雌兩雄4隻小鼠 得訓練走平衡木、抗暈挑戰

「神二十一」選用兩雌兩雄小鼠，隨飛船進行在軌飼養實驗，重點研究失重、密閉等太空條件對小鼠行為模式的影響。之後，小鼠將隨飛船返回地面，進一步開展科學研究，探索小鼠多組織器官在太空環境的適應性變化規律。

根據官方報導，要想成為小鼠「航天員」，首先得過體能關。只有那些能在「轉棒式疲勞儀」上，跟上快速旋轉節奏的小鼠，才算拿到第一張「晉級卡」。接着是抗暈挑戰。「旋轉儀」帶着小鼠天旋地轉，幫其提前適應「太空暈車」。

小鼠得立刻挑戰走平衡木，心態和智商都得拉滿，不能從平衡木上掉下來。科研人員還把小鼠長時間頭朝下吊起來，讓牠體會痛苦，只有拼命扭動，敢反抗的「樂天派」，才能繼續往前走。太空識別能力也須過關。小鼠得先在幽閉狹小的飼養籠住一陣，提前適應「緊湊戶型」，受不了的也會被淘汰。

小鼠將隨神舟二十號返回地面：將進行實驗和解剖研究

小鼠與人類的基因相似度約為85%，肩負替人類「探路」的重任。這些小鼠是近交系小黑鼠，實驗數據能精準反映太空的微重力、輻射對生物的影響。科學院動物研究所副研究員李天達表示，此次研究對於人類未來長期太空生存、繁衍及在健康等方面的研究具有重要意義。

小鼠在太空「出差」期間，地面科研人員將利用裝置內的成像功能，觀察它們在失重環境下的行為和狀態。神舟二十號返回地面後，科研人員將第一時間趕赴著陸場，迎接小鼠歸來，並開展進一步實驗和解剖研究。

小鼠在太空「出差」期間，地面科研人員將利用裝置內的成像功能，觀察它們在失重環境下的行為和狀態。（影片截圖）

與此前的線蟲、果蠅、斑馬魚等模式動物研究類似，這一系列太空科學實驗將為未來長期太空探索提供基礎數據，推動太空生命科學的整體發展。

