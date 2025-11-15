神舟二十乘組返北京公寓　交付3.2公斤醫學實驗樣本有什麼？

神舟二十號航天員乘組已於昨夜平安抵京，並於今日（15日）凌晨返回位於北京航天城的航天員大隊公寓。同時，隨神舟二十一號飛船下行的空間站航天醫學實驗樣本也運抵北京，交付中國航天員科研訓練中心。



此次交接的是神舟二十號和天舟九號2次任務的航天醫學實驗樣本，總重量3.2公斤，包括血液、尿液、糞便、唾液、咽拭子、微生物和細胞共7類199份樣本，將支撐19項空間站航天醫學實驗項目的研究實施。



神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王杰（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

參與實驗的19家科研單位，將針對空間環境對人體骨代謝交互調控、核心菌群演變、大腦穩態維持、生物節律和睡眠的影響等問題，從分子、細胞、器官等多層次，系統分析闡釋失重狀態下機體功能活動的發生規律、調控及機制。

0時30分許，神舟二十號航天員回到位於北京航天城的航天員大隊公寓，受到來自家人、隊友、航天科研人員的熱烈歡迎。伴隨著喜慶的樂曲和人群的歡呼聲，神舟二十號航天員陳冬、陳中瑞、王傑進入航天員公寓，在這裡他們將進入隔離恢復期，接受全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養，之後，將在北京航天城中國航天員科研訓練中心與新聞媒體見面。

王杰安全出艙。（香港01直播截圖）

陳中瑞安全出艙。（香港01直播截圖）

陳冬出艙。（香港01直播截圖）

隨航天員一同抵京的，還有此次隨神舟二十一號載人飛船返回艙下行的一批空間站航天醫學實驗樣本，凌晨一點，在北京航天城中國航天員科研訓練中心，科研人員為這些樣本舉行了交接儀式。

