高市早苗發表「台灣有事論」　洪秀柱痛批：關你日本人什麽事？

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫，官方通過各渠道連番抗議。而在台灣，國民黨前主席洪秀柱周六（15日）在社交平台發文，直指高市是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉，並表示台海和平不靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力，「台海的事，關你日本人什麽事？」



洪秀柱在Facebook上發文質疑，近期日本政壇有人又開始打「台灣有事、日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上公然把台海衝突與日本存亡危機事態掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。

她認為，這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，並強調日本過去五十年在台殖民，許多歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償，如今卻還敢對台海問題指手畫腳，這不是「關心」，而是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉，「我們必須講清楚：台灣早不是日本殖民地」

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

洪秀柱批評高市早苗完全反其道而行，在國會妄談美軍介入、武力攻擊、集體自衛權等情境，把台海局勢渲染得仿佛日本隨時準備以武力踏入，這種逢美必迎的言行，完全暴露其「拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色」的政治算計。

洪秀柱進一步表示，台海問題是內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山，任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有必然失敗，「我們中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題。台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。」

在文末，洪秀柱寫道，台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台，「歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判」。