《解放軍報》頭版批高市早苗：日本膽敢武力介入台海必遭迎頭痛擊

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。《解放軍報》15日頭版重要評論專欄「鈞聲」發文指出，正告日方，若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價。



文中更警告，「如果日方錯判形勢，膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊，「我們將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。」



2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

《解放軍報》該篇文章的標題為「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」，文中提到，高市早苗日前在國會答辯時，公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢，「其用心極其險惡，性質極其惡劣，影響極其嚴重，後果極其危險。」

文中指出，中國政府、中國人民和中國軍隊對此強烈憤慨、堅決反對，「日方必須立即糾正，收回惡劣言論，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則一切後果必須由日方承擔。」

文中提到，一段時間以來，日本推動防衛戰略發生質變，在強軍擴武危險道路上疾行狂飆，正加速成為不受和平憲法約束的「能戰國家」。伴隨著修改「安保三文件」、大力發展進攻性武器、將防衛費占國內生產毛額的比重急速提升至2%等動作，日本正在成為破壞地區和平穩定的重大風險源。

日本首相高市早苗及中國國家主席習近平10月31日在韓國出席APEC峰會期間舉行會談。（NHK 圖片）

該評論指出，高市早苗口中所謂的「存亡危機事態」是「徹頭徹尾的幌子，根本騙不過世人的眼睛」。

文中更稱，歷史上，日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，鼓吹「滿蒙是日本的生命線」、「大東亞共榮圈」，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

文中質疑，「如今高市早苗再拋出「存亡危機事態」言論，須向日本國內和國際社會解釋清楚，日本是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

文中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線。實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同心願，是中華民族的根本利益所在，也是人民軍隊的神聖使命。

文末寫道，在中國人民解放軍堅如磐石的決心意志和強大可靠的能力手段面前，任何外部干涉勢力都將灰飛煙滅，「我們正告日方，若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將玩火自焚，付出難以承受的代價！」