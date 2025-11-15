中國做好對日本實質反制準備　玉淵潭天：撒泡尿照照自己幾斤幾兩

日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫，官方通過各渠道連番抗議。周六（15日），央視旗下新媒體「玉淵譚天」再發表文章稱，中方已做好對日實質反制準備，並引述多名專家分析，「我們的忍耐，是有限度的」。



文章首先提及近日官方的一連串表態，僅11月14日以來就包括外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治；外交部發言人三問日方近期軍事安全動向；國防部發言人正告日方，若膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流；中國駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕；「鈞聲」署名文章《日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊》發布等。中方的表態，已經從前幾天的「敦促日方立即停止干涉中國內政」，到如今的「否則一切後果必須由日方承擔」，「譚主給高市早苗之流翻譯翻譯，中國表態的變化到底意味著什麽，日本將會面臨怎樣的後果，承擔怎樣的代價！」

2025年10月4日，日本東京，圖為高市早苗在勝選自民黨總裁後出席記者會。（Reuters）

文章提及三點，一是中日交涉首提「奉示」。11月13日，中國外交部副部長奉示召見日本駐華大使，提出嚴正交涉。「奉示」這一表述，並不常見，在中日之間是首次出現。更值得注意的是，這次奉示是副部級官員。高市早苗作為日本政府首腦，公開發表涉台武力威脅言論，這是1945年日本戰敗以來所未曾有過的嚴重挑釁。面對日方的挑釁，中方傳遞的警示意味也更重。

中國國際問題研究院日本問題專家項昊宇表示，「奉示」指處理上級交辦事項，意味著中國外交部副部長不僅僅是以副部長的身份交涉，而是直接代表更高層級表達立場。換句話說，這是中國的國家意志，背後代表的，是14億中國人民。

位於北京市朝陽區亮馬橋東街1號的日本駐華大使館館舍。（Wikimedia Commons）

「高市早苗需要明白，中國人民是惹不得的，惹翻了，是不好辦的」，文章指，當年，中國人民靠著「小米加步槍」，就將日本侵略者趕出國土，現在，我們不僅有鋼鐵意志，還有鋼鐵洪流。日本政客膽敢鋌而走險，必將碰得頭破血流。有網友分析稱，「奉示召見」的下一步是「提高戒備」，「提高戒備」的下一步，是「奉命反擊」。路怎麽走，高市早苗需要自己選。

除了外交部，這幾天，國台辦、國防部也相繼就高市早苗的錯誤言論發聲。南開大學日本研究院專家丁諾舟表示，這表明這次事件已經超越一般的外交爭端。這些部門合力發聲，本身就是一種態度。這進一步說明，中方已將高市言論定性為觸及民族尊嚴與國家核心利益的重大原則問題，日方必須反思糾錯，沒有任何含糊的餘地。

第二點是中方已做好對日實質反制準備。高市早苗此次言行之惡劣，不僅在於其內容公然破壞中日關係的政治基礎，更在於事發後不思悔改，拒不撤回錯誤言論。從整個過程來看，中方已給予日方充分的機會與回旋余地。即便在事態升級之際，中方仍明確提出了解決問題的路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論。如果日方執迷不悟，中國就沒有什麽好再克制的了。

2020年4月21日，日本東京，圖為一名戴口罩的女子途徑由時任日本首相安倍晉三與時為內閣成員高市早苗，共同為靖國神社供奉的祭品。（Getty）

在中方的回應中，有兩個表述：「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」。其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。

丁諾舟表示，「一切後果」指符合國際法和國際慣例的任何行動。首先是反制。中方在涉台問題上已積累充分的反制經驗。外交部現有的反制裁清單中，約80%的情況都含涉台問題，其中不乏日本政客。只要有必要，中方隨時可採取類似措施。

其次是暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。中方過去表述「一切後果」時，也曾實際採用過其中一些手段。要知道，中國是日本最大的貿易夥伴，數據顯示，日本不少商品「高度依賴」從中國進口。

圖為2018年10月25日，中國北京天安門廣場有中日兩國國旗飄揚，歡迎時任日本首相的安倍晉三訪華。（Getty）

14日晚，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本。由於日本政府的錯誤行徑，中日人員交流氛圍惡化。中方以外交渠道正式發布相關提醒，意味著局勢已被官方認定為存在實質性威脅。這就是日本政府錯誤行徑對日本社會產生負面外溢效應的具體體現。

影響還不止這些，項昊宇表示，「迎頭痛擊」不僅是一個外交辭令，也具有明確的軍事意涵。中國外交部與國防部在原則性問題上，都曾使用這一措辭。這兩天，日本妄圖恢復舊日本軍隊的軍階用語，包括「大佐」等舊稱。這一舉措，將打破日本自衛隊長期以來通過獨特稱謂淡化其軍事色彩的慣例。此外，日本的很多軍力報告裏都提到，要在中國家門口和中國「打潛艇戰」，「種種跡象表明，日本軍國主義賊心不死。但想和中國「打潛艇戰」，那日本政客要去問問遼寧艦，問問山東艦，問問福建艦，問問最近海試的四川艦，問問「東風快遞」，答不答應！到那時候，高市早苗會直觀感受到，什麽叫做「迎頭痛擊」」

圖為11月5日，福建艦在海南三亞入列。（新華社）

第三點是中方從國際秩序高度審視日方挑釁。過去一周，中方的回應基本都提到了一個背景：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。日方的行徑，是在威脅東亞地區的和平，是在挑戰二戰後的國際秩序。

中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東表示，日本作為二戰戰敗國，其國家行為受到《聯合國憲章》與國內「和平憲法」第九條明確約束，包括放棄以武力解決國際爭端、不保持戰爭力量等。這是戰後東亞秩序的核心安排，日本無權單方面突破。因此，中方對高市這次言論的定性，不止說了中日雙邊關係的問題，更明確指出其「嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序」。

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會現場放飛和平鴿。（新華社）

文章進一步稱，這幾天，對日方不滿的，不只是中國。高市早苗上任後，其相關言論與動向已受到俄羅斯、韓國等周邊國家的公開批評或戒備。從九一八事變到偷襲珍珠港，日本當年正是通過渲染所謂「生存危機」，一步步走向對外侵略。如今，類似的危險敘事是否正在重新擡頭，日方應該給中國和國際社會一個交代。

最後，文章稱，從這個角度講，中國與日本的此輪交涉，不僅僅是對日方的嚴正警告，更是面向國際社會的一次秩序捍衛。它再次表明，中國有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，維護國家利益，維護戰後國際秩序與地區的和平穩定。任何企圖顛覆歷史、挑戰底線的行為，都絕不會得逞，「譚主想再次正告日方某些人，別活在狂妄自大的夢裏！還是撒泡尿照照自己幾斤幾兩吧。中國和日本都有類似的俗語：『不作不死』。有些事，是不能作的！」