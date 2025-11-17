內地旅行社停售赴日遊產品 建議去泰國埃及等「安全系數高」路線
撰文：林芷瑩

日本首相高市早苗日前發表涉台言論，引發中國不滿，外交部、教育部、文旅部等接連發布赴日預警，提醒民眾謹慎前往日本旅遊、留學。
繼內地12間航空公司宣布免費退改機票，中國多間大型旅行社已暫停銷售日本遊產品。
11月17日，青海現代國際旅行社發表《關於我公司全面暫停日本旅遊線路的公告》，指鑑於近期中國外交部和文化旅遊部發布的安全提醒，建議中國公民暫勿前往日本旅遊，為切實保障旅客的人身安全與合法權益，經公司研究決定，自即日起全面暫停所有前往日本的旅遊線路產品，恢復時間將根據國家相關部門的最新通知另行安排。
對於已報名日本遊的旅客，旅行社將提供全額退款或轉至其他目的地的解決方案，並提供了多條安全系數高、體驗感佳的替代線路，包括澳洲凱恩斯大堡礁、阿爾卑斯山、馬爾代夫、泰國布吉島、埃及、印尼等地，並強調所有替代線路均通過嚴格安全評估。
11月14日，外交部和中國駐日本使領館就中國公民前往日本發布鄭重提醒。內地多家航司隨後表示，「出行日期在12月31日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理」。
從「飛豬」旅行平台的資料可見，目前支持前往日本機票全額退款的航司包括中國國航、東方航空、南方航空、四川航空、廈門航空、海南航空、春秋航空、天津航空、吉祥航空、深圳航空、山東航空、首都航空等12家航空公司。
另有不少網民發貼文稱，在香港快運購買的飛日本航班，也可以經由「香港快運微信公眾號」獲得全額退款。據網民貼出的截圖顯示，香港快運官方微信帳號回應表示，12月31日前飛往日本的航班可以免費獲得全額退款，乘客選擇「非自願取消行程」即可。
