安徽省政協原副主席周喜安被提起公訴　涉嫌受賄、大搞權錢交易

安徽省政協原黨組成員、副主席周喜安涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對周喜安作出拘捕決定，並指定由福建省漳州市人民檢察院審查起訴。近日，漳州市人民檢察院已向漳州市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告周喜安利用擔任四川省巴中市長、四川省資陽市委書記、安徽省副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

7月30日，中央紀委國家監委網站發布消息，周喜安被開除黨籍、公職，涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

公開資料顯示，周喜安出生於1963年8月，河南新野人，曾任四川省巴中市市長、資陽市委書記，安徽省副省長等職。2023年1月，周喜安任安徽省政協副主席，2025年2月6日（正月初九）官宣被查。

「雙開」通報顯示，周喜安喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金和消費卡，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排，由他人支付應由個人支付的費用；組織原則缺失，不如實報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，在職工錄用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，利用職權為親屬和身邊工作人員謀取利益；干預和插手市場經濟活動；貪婪腐化，恣意妄為，將公權力作為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付、項目用地等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，周喜安嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。