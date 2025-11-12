內蒙古政協原副主席王中和被公訴　搞權色交易、既想當官又想發財

內蒙古自治區政協原黨組副書記、副主席王中和涉嫌受賄、行賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、行賄罪對王中和作出逮捕決定，並指定由湖北省咸寧市人民檢察院審查起訴。近日，咸寧市人民檢察院已向咸寧市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告王中和利用擔任內蒙古自治區錫林郭勒盟委委員、組織部長、盟委副書記，內蒙古自治區黨委副秘書長，內蒙古自治區赤峰市委副書記、副市長、市長、市委書記，內蒙古自治區黨委常委、赤峰市委書記，內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記，內蒙古自治區政協黨組成員、黨組副書記、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；王中和為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物，情節嚴重，依法應當以受賄罪、行賄罪追究其刑事責任。

王中和。（網上圖片）

公開資料顯示，王中和生於1957年9月，內蒙古林西人。他長期在內蒙古工作，曾任內蒙古自治區黨委副秘書長，赤峰市市長、赤峰市委書記，內蒙古自治區黨委常委、赤峰市委書記，內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記等職。2017年，他任內蒙古自治區政協副主席、黨組成員，2021年退休。

今年2月16日，中央紀委國家監委網站發布消息，王中和涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今年7月30日，王中和被開除黨籍。

通報指出，經查，王中和喪失理想信念，背棄初心使命，搞投機鉆營，結交政治騙子，對抗組織審查；無視組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，搞權色交易；既想當官又想發財，將手中的公權力異化為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物。

王中和嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王中和開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。