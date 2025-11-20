中日關係緊張「琉球」學復興？　官媒：解構日本片面吞併敘事

日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，輿論掀起新一輪「琉球地位未定論」。《中國日報》旗下的「起底工作室」15日發布影片，引述一名沖繩（琉球）原住民稱，日本對琉球進行殖民統治，但二戰結束後琉球卻未能如其他被佔領的主權國家一樣恢復獨立，報道被認為是再次掀起「琉球地位未定論」的討論。



《環球時報》19日更以以「『琉球學』研究為什麼很有必要」發布社評表示，「琉球學」已入選國家級「絕學」學科扶持計劃，「大陸學界正以學術理性參與東亞歷史敘事的重塑，可破除日本單方面對吞併琉球歷史的片面敘事」。



｢1879年日本併吞琉球｣ 官媒採訪沖繩原住民再掀｢琉球地位未定論｣

文章指出，福建師範大學近日首創的「琉球學」學科項目已獲國家批准正式啟動。文章表示，琉球群島的地緣處境、戰略選擇及其未來走向，不僅關乎自身命運，也牽動周邊國家與地區的安全關切。近年來中外學界對琉球（沖繩）問題的關注持續升溫，研究成果不斷出現，並已逐步上升至學科體系建設層面，「琉球學」的成立是水到渠成。

文章介紹，琉球群島位於台灣島與日本九州島之間，與福建省隔海相望。1372年，明朝與琉球正式確認了宗藩關係，琉球奉中國為正朔，中國以「厚往薄來」的政策善待琉球。1609年，日本薩摩藩入侵，將其納入領屬，但琉球仍在一定程度上保持了與中國的宗藩關係。1872年，日本明治政府單方面設「琉球藩」，邁出吞併第一步；1879年，又以武力脅迫手段強行廢除琉球藩，設立沖繩縣，至此琉球王國被日本正式吞併。

1945年日本戰敗後，美軍佔領琉球群島，其行政機構及官方文件均使用「琉球」這一名稱。1972年，美日通過私相授受方式完成琉球施政權的移交。此後，琉球群島處於日本管轄之下，改設為「沖繩縣」。自1879年至今，關於琉球群島主權歸屬的歷史與法理爭議始終存在。

（沖繩觀光會議局官網）

文章表示，總體而言「琉球學」是一門對琉球的地理、政治、文化以及中琉歷史、琉球東亞關係史等方面進行綜合性研究的學科，其定位與中國學、韓國學、日本學並列，而非僅作簡單區分。其核心研究圍繞琉球的歷史、文化與對外交流等多個維度展開。此外，「琉球學」研究對近現代「琉球問題」的討論和研究有著重要意義，琉球地位、社會現狀、美軍基地等很多現實問題的討論都需要這一學科作為支撐。

文章指出，當前日美正加快推進琉球群島的「軍事要塞化」，此類動向加劇了當地對新的「沖繩戰」危機的深切憂慮，民眾普遍擔憂其家園將再度淪為日本的「盾牌」。對「琉球學」的深入研究更具現實意義。

文章最後提到，「琉球學」入選國家級「絕學」學科扶持計劃，意味著大陸學界正以學術理性參與東亞歷史敘事的重塑。大陸「琉球學」研究將告別以往零散化、碎片化的狀態，學科未來發展將呈現體系化、融合化與國際化等趨勢。