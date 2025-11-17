｢1879年日本併吞琉球｣　官媒採訪沖繩原住民再掀｢琉球地位未定論｣

日本首相高市早苗日前稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」15日發布影片，引述一名沖繩（琉球）原住民稱，日本對琉球進行殖民統治，但二戰結束後琉球卻未能如其他被佔領的主權國家一樣恢復獨立，報道被認為是再次掀起「琉球地位未定論」的討論。



官媒《中國日報》旗下的「起底工作室」採訪一名沖繩原住民。（影片截圖）

據該影片內容，受訪者是沖繩原住民、漢名為魏孝昌的琉球音樂人比嘉孝昌（Robert Kajiwara）。

比嘉孝昌表示：「1879年，日本違背琉球人民意願，入侵併吞琉球，強行將其改名為沖繩縣，這就是日本殖民琉球的開始。」

比嘉孝昌認為，高市早苗的言論可能挑起戰爭，一旦中日開戰，駐沖繩日軍肯定會成為首要打擊目標，這將給沖繩再次帶來災難。

在歷史上，琉球國位於台灣和日本九州島之間，在明清時期曾同時向中日兩國進貢。

此外，紀念福建師範大學中琉關係研究所成立30周年暨「琉球學」學科建設學術研討會開幕式15日在福建福州召開。該研究所成立於1995年，是中國目前唯一以中琉關係作為研究對象的研究機構。今年9月，「琉球學」入選中國社科院中國歷史研究院「絕學」學科扶持計劃。