國家衛健委：全國流感活動進入較快上升期　聚集性疫情顯著增加

周五（21日），國家衛生健康委召開新聞發布會，會上指出，當前，全國流感活動進入較快上升期，托幼機構、學校流感聚集性疫情數量顯著增加。



中國疾病預防控制中心研究員彭質斌介紹，現階段，檢出的病原體都是常見的已知病原體，沒有發現由未知病原體或者由這個病原體導致的新發傳染病。從監測數據來看，2025至2026流行季以甲型H3N2亞型為主要流行株，也存在著甲型H1N1亞型和B型流感共同流行，預計未來流感的活動還將進一步上升。

此外，當前全國流感活動已進入較快上升期的階段，多數省份的流感活動水平已達到中流行水平，有個別省份甚至已經達到了高流行水平。全國報告的托幼機構、學校流感聚集性暴發疫情的數量是顯著增加的。

彭質斌提醒，建議公眾及時接種流感疫苗，從而減少感染、發病以及發生重癥的風險，同時要養成良好的個人衛生習慣。學校、托幼機構、養老院、福利院等重點場所，要加強健康監測。

中國疾病預防控制中心研究員彭質斌。（國家衛健委）

至於出現呼吸道感染後能否打流感疫苗，彭質斌介紹，要根據疾病的階段、身體恢復情況來判斷。首先，不建議在感染的急性發病期去接種流感疫苗，需等到症狀消失，身體基本恢復後再去接種；其次，部分有基礎性疾病的患者可以咨詢醫生，綜合評估身體狀況後進行接種。

如果已經出現了流感樣症狀，沒有確診，但自行痊愈的情況下，是否需要接種流感疫苗？彭質斌介紹，這種情況下建議接種流感疫苗，主要有兩個方面的原因：第一，秋冬季是呼吸道傳染病高發的季節，呼吸道傳染病感染的癥狀是不具備特異性的，多種病原感染之後都可能出現發燒、咳嗽、咽痛等流感樣癥狀。當前處於流感流行的季節，感染風險比較高，通過接種流感疫苗可以預防感染，減少出現重症的風險。

第二，一個流行季可能不止一種流感病毒亞型流行。當前流行季是以甲型H3N2亞型為主要流行株，但同時也檢出少量甲型H1N1亞型還有B型（乙型）流感，而不同的亞型之間是沒有交叉保護的。因此，在感染了一種亞型之後，還可能存在感染其他亞型的風險。

而流感疫苗覆蓋了以上三種亞型的多價疫苗，如果感染了某種亞型的流感病毒之後再接種流感疫苗，疫苗依然能夠發揮預防其他亞型感染的作用。所以，大家盡可能早地去設有免疫接種門診的基層醫療機構去接種疫苗。