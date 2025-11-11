中國疾控中心：內地流感疫情高峰或在12月中下旬出現
撰文：林芷瑩
出版：更新：
11月10日，國家疾控局舉行新聞發布會，中國疾病預防控制中心病毒病所研究員王大燕介紹，預計今年秋冬季，內地流感疫情高峰可能出現在12月中下旬和1月初。
監測數據顯示，往年一般會在10月至11月開始進入流感流行季，個別年度也有9月份開始，流行高峰一般出現在12月中下旬和1月初。
依托中國流感監測系統，疾控部門對各地流感活動實時開展監測預警和風險評估，當前全國總體流感活動屬於上升階段，甲型H3N2亞型占比超過95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行。
目前，全國流感總體處於中流行水平，各省份的流行強度有所區別，有23個省份處於中流行水平，其他省份處於低流行水平，南方省份流感活動高於北方。
本次流行季前期將以甲型H3N2亞型為主流行，甲型H1N1和乙型流感病毒共同流行，不同型別和亞型在各地區的比例會有所不同，仍為季節性流行水平，流行強度近期還將進一步上升。
