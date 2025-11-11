中國疾控中心：內地流感疫情高峰或在12月中下旬出現

11月10日，國家疾控局舉行新聞發布會，中國疾病預防控制中心病毒病所研究員王大燕介紹，預計今年秋冬季，內地流感疫情高峰可能出現在12月中下旬和1月初。



監測數據顯示，往年一般會在10月至11月開始進入流感流行季，個別年度也有9月份開始，流行高峰一般出現在12月中下旬和1月初。

依托中國流感監測系統，疾控部門對各地流感活動實時開展監測預警和風險評估，當前全國總體流感活動屬於上升階段，甲型H3N2亞型占比超過95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行。

2025年9月2日，浙江省東陽市紅會醫院預防接種門診的醫護人員在給老人免費接種流感疫苗。（CFP）

目前，全國流感總體處於中流行水平，各省份的流行強度有所區別，有23個省份處於中流行水平，其他省份處於低流行水平，南方省份流感活動高於北方。

本次流行季前期將以甲型H3N2亞型為主流行，甲型H1N1和乙型流感病毒共同流行，不同型別和亞型在各地區的比例會有所不同，仍為季節性流行水平，流行強度近期還將進一步上升。