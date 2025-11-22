中國學者：中日爭端終會平息　但亞太格局已改變

中國政府最近對日本首相高市早苗在國會上的「台灣有事」言論表達強烈抗議，並要求其撤回相關言論。專家指出，這場爭端最終可能會隨著各方解釋而逐漸淡化，但亞洲太平洋地區依然缺乏穩定的戰略結構和有效的安全對話機制，兩國間的矛盾仍將持續存在。



據中央社報道，來自上海的國際關係與軍事戰略專家趙楚表示，目前雖然中方對日本的抗議語氣較高，但主要仍然只體現在言辭上，尚未採取實質性的行動。這反映出中國仍希望與日本維持某種程度的實質聯繫，儘管雙方的政治基礎已遭到破壞。

趙楚指出，中國對日本的軍事行動尚未實質化，相較於對台灣的威脅，中方目前僅延續對赴日遊客的「勸退令」，並暫停日本海產品的進口，這些措施尚未升級。此外，兩國的交流活動和文化演出均被取消，儘管這些決策出於官方要求，但實施的靈活性仍存在。

他還提到，過去中日在東海油氣田和釣魚島問題上的衝突，雙方從未真正屈服於對方，導致各熱點問題都有「退潮期」。目前中日關係處於「鬥而不破」的狀態，並未顯示出斷裂的趨勢。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

一位匿名的北京學者表示，中方的強硬言辭可能會持續一段時間，而最終解決的方式或將是逐步淡化或透過外交談判達成原則協議，各自根據自身利益進行解釋，讓雙方都感覺沒有讓步。

趙楚強調，中日關係就像爐中的火苗，總在閃爍，過去三十多年來總是有新的材料供應，其背後是兩國結構性及亞太格局變化的結果。他指出，隨著中國實力增強，兩國間的力量對比及國際地位的差距日漸明顯，這讓中國成為日本一大安全隱患。

目前，中日雙方已多年未進行軍艦互訪，缺乏高層制度化的互動機制，這使得雙方互信降低，安全疑慮加重。在這種背景下，高市早苗的言論實則不意外。

趙楚提到，亞太地區的架構主要是由中美兩國所主導，因此中日間要建立可信的交流平台，必須以中美關係為基礎。然而，美國目前的政策讓亞洲國家感到不安，導致整個亞太地區缺乏穩定的戰略結構，進一步影響了中日及其他地區的安全信心。

2025年11月21日，日本市民團體在日本首相官邸前舉行抗議集會，呼籲高市立即撤回言論。（新華社）

關於「中國威脅論」，在日本頗具市場，而中國則將台灣視為內政問題，對解決方式並不認為與日本有關。日本對台灣的關注源於其安全利益，這導致雙方在認知上的矛盾，並在高市早苗的演說中進一步明朗化。

即使目前的爭端得以平息，但未來兩國的負面互動因素依然存在。趙楚認為，日本作為一個全球重要國家，正尋求向「正常國家」轉型，而中國也在追求超級大國地位，這樣的結構性矛盾無疑將對雙方關係形成挑戰。

他指出，應對中國崛起將是日本面臨的重大課題，而中國如何妥善處理與這一重要鄰國的關係，亦是對其的一大考驗，傳統思路和觀念將不再適用。