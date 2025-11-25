中國將開展太空探源科學衛星計劃　包括尋找第二顆地球

《央視新聞》報道，中國「十五五」期間的太空探源科學衛星計劃，將發射四顆衛星，直奔宇宙最深邃的奧秘。



中國科學院國家空間科學中心將組織實施包含「鴻蒙計劃」、「夸父二號」、系外地球巡天、增強型X射線時變與偏振空間天文台在內的太空探源科學衛星計劃，力爭在宇宙黑暗時代、太陽磁活動周、系外類地行星探測等領域實現新突破。



第一顆衛星，是聆聽宇宙「嬰兒時期」啼哭的「鴻蒙計劃」。它是由10顆衛星組成的低頻射電望遠鏡陣列，將會集體飛往月球背面——這裏就像宇宙中一個安靜的「收音室」，能屏蔽所有地球和太陽的噪音，能捕捉來自宇宙深處的微弱信號。它將為人類揭開宇宙大爆炸後，第一顆恒星出現之前，那段持續幾億年混沌時光的奧秘。

第二顆衛星，是「直視太陽」的「夸父二號」。它將在國際上首次繞行到太陽的極區上空，像一位高空攝影師，直接凝視太陽的「北極」與「南極」。那裏隱藏着太陽磁場活動的終極秘密。讀懂它，人類就能更早預知太陽風暴的來襲，更懂人類生存的地球與太陽的關係。

第三顆衛星，是「為人類尋找新家」的系外地球巡天衛星。地球是孤獨的嗎？宇宙中還有別的宜居星球嗎？這顆衛星將巡視星河，專門尋找和地球差不多大小、處在宜居帶的「地球2.0」。

第四顆衛星，是飛行在地球大氣層之外的空間天文台（eXTP）。它的使命，是觀測宇宙中的「極端禁區」，例如，黑洞的視界邊緣，中子星的熾熱表面。在那裏，引力足以撕裂時空結構，磁場強度高達地球的萬億倍。eXTP就像一位頂級的物理學家，深入這些極限實驗室，去檢驗愛因斯坦的預言，探尋物理學的疆界，去完成地球上無法實現的宇宙級實驗。