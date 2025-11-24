中科院發佈空間科學先導專項成果　創造多項中國第一乃至世界首次

《央視新聞》報道，近日，中國科學院國家空間科學中心集中發佈了空間科學衛星任務在宇宙暫現天體、宇宙線傳播、太陽爆發等領域取得的系列重大科學突破。



「天關」衛星探測到銀河系內X射線暗弱爆發EP240904a。（央視新聞）

「慧眼號」在黑洞、中子星和伽馬射線暴等天體研究取得系列成果。（央視新聞）

據報道，中國「十五五」期間的太空探源科學衛星計劃，將發射四顆衛星，直奔宇宙最深邃的奧秘。中國科學院國家空間科學中心將組織實施包含「鴻蒙計劃」、「夸父二號」、系外地球巡天、增強型X射線時變與偏振空間天文台在內的太空探源科學衛星計劃，力爭在宇宙黑暗時代、太陽磁活動周、系外類地行星探測等領域實現新突破。

而在本次發佈會上，中國科學院國家空間科學中心還集中發佈了空間科學衛星任務在宇宙暫現天體、宇宙線傳播、太陽爆發等領域取得的系列重大科學突破。

「懷柔一號」探測遙遠宇宙天體。（央視新聞）

據介紹，中國科學院空間科學先導專項自2011年啟動實施以來，已成功研製並發射「悟空」號、實踐十號、「墨子號」、「慧眼號」、「太極一號」、「懷柔一號」、「夸父一號」和「天關」衛星等八項科學衛星任務，取得了一系列重大原創成果，創造了多項中國第一乃至世界首次。

作為中國首個系統性支持空間科學研究的計劃，該專項標誌着中國空間科學創新發展進入「快車道」，實現了從「跟跑」、「並跑」到部分領域「領跑」的歷史性跨越，推動中國空間科學家逐步走向世界舞台中央。

「悟空」號發現宇宙線硼核的能譜變硬。（央視新聞）

「夸父一號」觀測到雙日珥爆發。（央視新聞）

十五年來，專項集中體現了科學研究不斷向「四極」方向的拓展與深化：

極宏觀方面，繪製出國際首個X射線全天天圖；

極微觀方面，獲得了迄今為止世界上最精確的宇宙射線電子、質子、氦核和硼核能譜精細結構；

極端條件方面，首次直接測量到宇宙最強磁場，探測到距離黑洞最近的高速噴流；

極綜合交叉方面，實現了科學、技術、工程的高度融合發展。