宏福苑五級火｜七旬婦聞女兒來電逃出火場　為避維修灰塵膠紙封窗

大埔宏福苑五級大火已焚燒近一日，截至今日（27日）下午2時50分，火災至少55人死亡，72人受傷，另有多人仍然失蹤。

《紅星新聞》報道，有住戶表示，事發時無留意火警鐘是否響起，是遠在韓國旅遊的女兒來電稱宏福苑起火，她才急急離家。她又稱，維修時大量灰塵會吹入屋，家人為此用膠紙封窗，但仍然會傳出膠味、臭味。



《紅星新聞》報道，今年72歲的陳女士在宏福苑居住了十多年，火警發生時，其他家人都在韓國旅遊，家中只有她一人。住在3樓的她表示，當時沒有留意到火警鐘是否響起，是遠在韓國的女兒來電稱「着火了」，她才拿手機和鑰匙逃出家門。

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

大埔宏福苑11月26日發生五級火，火災造成至少44人死亡，62人受傷，仍有200多人失去聯絡。今日（27日）火勢逐漸受控，消防料搜救工作會持續至黃昏。（梁鵬威攝）

陳女士稱，當時很多居民已在屋苑樓下，「第4棟、第5棟起火，我們那一幢還沒有起火，我就跑出來了，跑出來就回不去了」。她逃出時，樓內的氛圍還不緊張，當時起火的位置還隔著兩幢樓，以為不會燒到自己住的樓宇，曾經想過要回家，但被其他人勸阻。

陳女士提到，去年7、8月份，宏福苑的維修工程開始，女兒一家為此已付齊十多萬（港元）費用，由於維修時外面「好大塵、好大灰」吹入屋，家人為此用膠紙貼在窗戶上。她表示，封窗有很大膠味，有時還有臭味，沙石掉下時會傳出巨響，「我有時候都關著門，到外面來」。