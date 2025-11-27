宏福苑五級火｜中央港澳辦工作組來港協助救災　副主任農融率隊

截至今日（27日）下午2時50分，大埔宏福苑五級火災至少造成55人死亡，包括一名消防員殉職。中央港澳工作辦公室主任夏寶龍第一時間部署組建中央港澳工作辦公室工作小組赴港協助開展救災工作。工作小組由中央港澳工作辦公室副主任農融率領，於11月27日凌晨出發，上午抵達香港開展工作。



據中聯辦消息，11月27日上午，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任、中央政府駐香港聯絡辦主任周霽，中央港澳辦副主任、國務院港澳辦副主任農融到新界大埔社區中心和威爾斯親王醫院，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民；並看望參與救援工作的醫護、警員及義工等工作人員。

周霽（中間）與農融到新界大埔社區中心和威爾斯親王醫院，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民。

周霽表示，他與農融副主任受中央港澳辦、國務院港澳辦夏寶龍主任委託，專程帶來習近平主席、中央政府對遇難人員和殉職的消防員的沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員的深切慰問。相信特區政府會繼續全力搜救失聯人員，全力救助受傷人員，全力做好善後安置工作，並盡快查清事故原因。

周霽說，中央政府將繼續全力支持特區政府做好救災救援工作。特區政府如有消防救援和人員救治等方面的任何需求，中央政府將全力支持。相信香港同胞定會團結一心、共克時艱。