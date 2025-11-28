宏福苑五級火｜貴州榕江縣民眾捐款　稱感謝洪災時曾受港人捐助

大埔宏福苑五級大火導致多人傷亡，內地亦有民眾參與捐獻。貴州榕江縣紅十字會周四（27日）在「村超」球場設立捐贈點，鄉親們紛紛捐款，支援香港受災民眾。多名村超球員向媒體表示，希望為香港大埔火災救援盡綿薄之力。此外，榕江縣委書記徐勃也透過微信群，公布網上捐款管道。



圖為2025年11月27日，貴州榕江縣紅十字會在「村超」球場設立捐贈點，鄉親們紛紛捐款，支援香港受宏福苑火災影響民眾。（南方都市報）

內地《南方都市報》報道，當晚7時開始，榕江縣紅十字在「村超」球場設立捐贈點，向全縣發起為大埔受災民眾募捐的倡議。

倡議書稱，「在這裏，我們見證過無數熱血沸騰的足球賽事，感受到各民族同胞團結一心的力量。此刻，我們更要讓這裏成為傳遞愛心的溫暖港灣，將榕江人民的關懷與情誼送達香港大埔。」報道指出，球場上捐款的人們摩肩接踵。

報道引述榕江縣定威水族鄉格覽村姓金的足球隊隊員稱，「之前榕江受災時，全國各地的朋友都來幫助咱們，香港遇到這個困難，我們肯定要伸出援手。」村超球員王香兵也表示，榕江在6月遭遇洪災時，許多人都捐過榕江，「香港大埔宏福苑發生火災，不是我們想看到的，我想盡一下綿薄之力。」

（深視新聞）

深圳市民連夜送物資到香港

另外，據深視新聞報道，27日0時左右，多位從深圳趕到香港的熱心市民自發前往火災現場附近送物資，將4000多條禦寒毛毯給受影響的香港市民使用，並表示「一方有難，八方支援。」