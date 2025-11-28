四川發現特大金礦　累計查明金資源量逾81噸

四川發現特大金礦，累計查明金資源量81.06噸。



東北寨金礦項目組查看岩心。（人民日報）

四川省自然資源廳消息，「四川省松潘縣東北寨金礦床勘探」項目通過四川省礦產資源儲量評審中心評審。結果顯示，東北寨金礦今次評審新增金資源量28.24噸，累計查明金資源量81.06噸，規模達到特大型，礦床金平均品位3.75克/噸，是截至目前四川完成備案的資源量最大的金礦。

東北寨金礦床礦勘探工作由四川省地質礦產勘查開發局下屬第十地質大隊承擔，該金礦於20世紀70年代被發現，累計施工鑽探近10萬米、坑道4千多米，採集各類樣品35000件，最終實現找礦重大突破。東北寨金礦的區位優勢明顯，開發利用前景良好，具有顯著的經濟開發價值和戰略意義。

勘探工作之外，項目同步開展了東北寨金礦成礦作用研究及成礦預測、構造作用與成礦關系研究等多個專項課題，從構造動力學特徵、礦物學特征等多個維度開展研究，進一步總結「東北寨式」微細浸染型金礦的成礦規律，建立了找礦模型。

自然資源廳專家組在東北寨金礦項目現場指導。（人民日報）

同時，項目還開展了選礦試驗，突破了該礦區高砷高碳金礦石選礦技術難關，為下步礦床開發利用奠定了基礎。

東北寨金礦床的探獲改變了四川全省金礦勘查開發傳統格局，為打造川西地區金礦戰略基地提供了資源保障，大力提升了四川在全國金礦領域的戰略地位，也為中國同類型礦床勘查提供了重要經驗和示範。