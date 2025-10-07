金價高企　內地多地推「金礦遊」走紅　30元體驗淘金還能帶走！

受金價持續走高影響，內地部分品牌金飾價格已超過1140元（人民幣，下同）/克。與此同時，多地推出的「金礦遊」正走紅，遊客花100多元即可體驗淘金、黃金開採等，淘到的金更能夠帶走。



多地推出的「金礦遊」。（中新經緯）

據《中新經緯》報道，近年來，山東招遠、浙江遂昌等地陸續開發出以金礦遺址為核心的旅遊項目，遊客不僅可深入礦洞瞭解古今採礦技藝，還可在特定區域親手體驗「沙裏淘金」。

有9月探訪過遂昌金礦國家礦山公園的遊客說，「遂昌金礦有唐代、明代的金窟遺跡，這種歷史與工業的結合在長三角地區非常獨特。」自己和朋友用了門票優惠政策，兩人只花了170元。

亦有遊客表示，「礦洞裏非常涼快，人不多，適合遛娃。鑽進唐代礦洞，台階陡峭、礦道狹窄，配合燈光投影還原古人採礦場景，像在探險。」一家三口總花費不到500元，包含礦洞探險、黃金博物館參觀、抱金磚體驗等項目，淘金另付30元。

淘到的金可直接帶走。（中新經緯）

據負責人介紹，遂昌金礦國家礦山公園2007年12月18日揭碑開園，是全國唯一一座歷經千年仍在開採並可對外開放參觀的金礦。目前，對遊客開放的旅遊區域位於地上，主要是已被開採完畢的唐代及明代古礦窟。

負責人續指，當前仍在進行開採工作的是在古礦窟下的深層礦洞中，這裏每年保持約500公斤黃金和5000公斤白銀的開採量。該景區每年接待研學生約七八千人，開業以來，淘金池累計投入金箔約一公斤，價值超百萬元，遊客淘到的金片可免費帶走。

專家認為，黃金主題遊一方面源於金價上漲帶來的關注。（中新經緯）

負責人說，一片金箔大概在0.03克至0.05克，按當前的金價計算，每片價值約27元至45元。

有專家認為，黃金主題遊一方面源於金價上漲帶來的關注，更深層則契合了旅遊消費從「走馬觀花」向「參與體驗」的轉型趨勢。且「金礦遊」具備天然的稀缺性與地域壁壘，易於構建獨特IP，實現差異化競爭。

專家續稱，對資源稟賦一般的地區而言，依託金礦打造主題遊，能有效盤活資源、帶動食宿消費、延伸產業鏈，為地方經濟注入持續動力。要持續釋放金礦的經濟價值，目的地需在產品深度上和基礎設施和公共服務上持續投入。