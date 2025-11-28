越南轉向中國科技　華為中興搶下5G大單引西方忌憚

華為和中興在越南簽署5G協議，此時正值越南面對美國關稅，對華關係升溫之際。



11月28日，《路透社》援引多達7名消息人士獨家報道稱，中國電信企業華為和中興今年在越南贏得了一系列供應5G設備的合同，並炒作渲染，這再次表明中越關係日益密切，引發了西方官員的擔憂。

報道稱，多年來，越南一直被認為不願在敏感基礎設施中使用中國技術，但近幾個月以來，隨著對華關係有所回暖，而對美關係卻因關稅而惡化，越南開始接納中國科技企業。

雖然瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞獲得了越南5G核心基礎設施的合同，美國晶片製造商高通則提供了網絡設備，但此前未被報道公開的採購數據顯示，中國企業此前已開始在當地國有運營商的小型標案中拿下招標專案。

圖為2021年4月16日，中國北京一個購物區外，一間蘋果公司門市的大型屏幕顯示「5G」字樣。（Getty）

到了今年4月，包括華為在內的一個財團獲得了一份價值2300萬美元的5G設備合同，而就在幾周前，白宮剛剛宣布對越南商品加徵關稅。中興也至少贏得了兩份合同，其中一份就在上周剛達成，總價值超過2000萬美元，主要用於生產5G天線。而今年首筆公開披露的交易出現在9月，即美國關稅生效的一個月之後。

雖然《路透社》報道開頭如此炒作，但卻又找補稱，「無法確定這些合同的達成時間是否與美國關稅有關」，但報道仍強調，這些交易引發了西方官員的擔憂。

據報道，長期以來，美國就威脅稱，將中國承包商排除在越南的數字基礎設施（包括海底光纜）之外，是其在先進技術領域提供支援的關鍵條件。

比如，《路透社》去年9月援引十餘名內幕消息人士獨家披露稱，美國當時正敦促越南在其截至2030年建造10條新海底電纜的計劃中避開同華海通信（HMN Tech）以及其他中國企業合作。

華為在全球5G建設中佔據重要地位。（Reuters）

消息人士稱，為達到目的，美國官員不但單獨分享了所謂「越南海底電纜可能遭破壞」的情報，還「威脅」稱，選擇中企合作可能會阻礙美國企業在越南投資。不過，一名參加會議的官員當時直言：「這是一次非常艱難的遊說。」

一段時間以來，華為和中興因被視為對國家安全構成所謂「不可接受的風險」而被禁止進入美國電信網絡，而瑞典和其他一些歐洲國家也亦步亦趨地跟風美國，出台類似無理限制。

招標數據顯示，華為今年在越南的多項5G設備投標中落選，但其一直在技術服務方面展開合作。根據越南國防部的說法，華為今年6月還與越南軍方控股的主要電信運營商Viettel簽署了5G技術轉讓協定。

圖為在北京舉行的世界5G展覽中展示的中興通訊標誌。（Reuters）

《路透社》指出，越南本是一個所謂「不結盟」的東南亞國家，也是全球影響力爭奪戰中的關鍵戰場。由於和中國的地理位置靠近，越南成為了蘋果、三星和NIKE等跨國公司的重要製造中心，而這些企業依賴中國零部件和西方消費者。

皇家墨爾本理工大學越南分校的供應鏈專家阮洪（Nguyen Hung，音譯）表示，在西方施壓下，越南長期以來對中國技術採取所謂的「觀望態度」，但他補充說，「越南也有自己的優先事項」，新達成的協議可能會促進越中兩國更深層次的經濟一體化。

去年8月，越共中央總書記、國家主席蘇林來華國事訪問，當時中越鐵路互聯互通就是此訪的重要議題。今年4月，中越鐵路合作機制正式啟動。

越共中央總書記與國家主席蘇林於18日至20日，應中共總書記與國家主席習近平邀請，以國事訪問最高規格訪華。（Reuters）

《路透社》指出，包括聯通跨境鐵路和靠近中國邊境建立經濟特區等專案，此前越南在態度上曾因所謂「安全風險擔憂」而有所反復，但近期越中在這些項目中都取得了進展。

外交消息人士透露，近幾周以來，西方高級官員在河內舉行的至少兩次會議上都討論了涉及中方的項目合約。其中一次會議上，一名美國官員故技重施地警告稱，這些合約可能會破壞人們對越南網絡的信任，並危及越南獲取美國先進技術的機會。

還有一名消息人士稱，在本月的一次會議上，西方官員們甚至炒作渲染稱，是否可以將使用中國技術的區域從網絡其他部分中隔離開，以防止所謂的「數據洩露」。

電信行業律師伊諾琴佐．根納（Innocenzo Genna）意有所指道，實際上天線和設備的供應商仍有可能獲取網絡數據，並指出，「西方承包商可能面臨與他們不信任的公司展開合作的尷尬局面。」

此前，據《彭博社》11月10日報道，歐盟委員會當前正探索各種手段，試圖強迫成員國將華為和中興的設備從電信網絡中剔除，甚至考慮對非歐盟國家施壓，例如停止向使用華為設備的專案提供融資。

但有分析指出，禁用特定供應商可能會引發政治鬥爭，各國長期以來一直拒絕將與華為相關的決策權交給歐盟委員會。電信運營商也會反對相關限制措施，因為華為的技術比西方同類產品更具性價比。

不願透露姓名的知情人士透露，歐盟委員會負責技術主權等事務的執行副主席漢娜．維爾庫寧希望把2020年關於在移動網絡中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。

2025年4月14日，中國國家主席習近平與越共中央總書記蘇林在河內越共中央辦公廳會晤後，共同觀看中越兩國簽署的協議副本。（Pool via REUTERS）

雖然電信基礎設施的決策權歸各成員國政府所有，但維爾庫寧的提案，將強迫成員國遵循委員會的安全指引。若該建議成為具有法律約束力的條款，不遵守規定的成員國可能會面臨侵權訴訟和經濟處罰。

11月11日，中國外交部發言人林劍表示，中國企業長期在歐洲依法合規經營，為歐方的民眾提供了優質的產品和服務，也為當地的經濟社會發展和就業作出了積極貢獻。在沒有法律依據和事實證據的前情況下，以行政手段強行限制甚至禁止企業參與市場，這嚴重違反了市場原則和公平競爭規則。

林劍指出，事實證明，個別國家強行移除中國電信企業的優質安全的設備，不僅遲滯了自身技術發展的進程，還造成了巨額的經濟損失，將經貿問題泛安全化、政治化將阻礙技術進步和經濟發展，損人不利己。我們敦促歐盟為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，避免損害企業赴歐投資的信心。

「美國政府蓄意抹黑打壓中國和世界各地的信息通信類企業，目的就是要打造一個美國獨家主導、沒有任何對手、不受任何監督的全球監控網絡，為它肆意監聽、竊密開‘方便之門’。」此前，中國外交部發言人毛寧在回應相關問題時也指出：「我們奉勸執迷於維護網絡信息霸權的美國政府反躬自省，停止對中國企業惡意抹黑，停止這種賊喊捉賊的鬧劇！」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

