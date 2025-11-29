宏福苑大火｜中國社會福利基金會：累計近百萬人次捐贈逾4千萬

大埔宏福苑周三（26日）五級大火造成逾百人傷亡，災情嚴重，全港哀悼。周六（29日）早上，中國社會福利基金會微信公眾號發布了「香港大埔火災緊急救援行動」募捐進展第2號公告，顯示累計近百萬人次捐贈。



中國社會福利基金會介紹，2025年11月28日0時至2025年11月29日0時，24小時內該會通過支付寶公益、騰訊公益、新浪微公益、阿里巴巴公益、易寶公益及銀行轉賬等渠道，共接收社會善款人民幣36,878,537.64元，共有629,387人次愛心人士參與捐贈。加上第1號公告接收捐贈數量，累計接收社會善款人民幣44,501,176.14元，累計有980,986人次愛心人士參與捐贈。

中國社會福利基金會稱，基金會正緊急征招香港當地資質較好、執行能力較強的慈善機構，並將適時公開徵招結果、委托協議方案等，敬請持續關注和監督。

圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

此前的11月27日，中國社會福利基金會發出募捐倡議書稱，中國社會福利基金會決定立即啟動「香港大埔火災緊急救援行動」，緊急籌集善款，搭建愛心橋梁，匯聚愛心力量，全力支援香港特區政府做好災後救助工作，幫助受災同胞渡過難關，「請伸出您的援手，為香港受災同胞獻出一份愛心！無論捐贈多少，都是對香港同胞最深情的問候；每一筆善款，都將化作撫慰傷痛的暖流，幫助受災家庭重燃生活的希望」。

11月27日12時至11月28日0時，短短12小時內，中國社會福利基金會接收社會善款人民幣7,622,638.50元，共有351,599人次愛心人士參與捐贈。