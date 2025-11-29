宏福苑大火｜甄子丹妻稱｢是中國防護網引起｣　惹網民痛斥後致歉

大埔宏福苑五級火，造成至少128人死亡、79人受傷。周五（11月28日），甄子丹的妻子汪詩詩在Instagram發文稱，「火災不是由竹棚架引起的」、「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」，引發廣泛關注。當晚，汪詩詩就刪除上述文字，並在微博發文致歉。



汪詩詩在Instagram發文稱，「火災不是由竹棚架引起的」。（汪詩詩Instagram）

圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

汪詩詩在Instagram限時動態發文表示，「香港的火災不是由竹棚架引起的。火勢之所以會蔓延得這麼快，是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶。」她並指，有數據顯示竹本身不易燃燒，「請不要把責任推到它身上。」

相關言論隨即在內地網絡引發熱議，有網民認為她的言論是影射「中國製造惡劣」、「假洋鬼子心態」；亦有網民不解她為何將責任推給內地；還有網民質疑，甄子丹作為全國政協委員，他的妻子為何會發表上述言論，「她老公營銷的愛國人設頃刻崩塌」。

汪詩詩和甄子丹。（微博@汪詩詩）

對此，汪詩詩當晚在微博發文致歉，「今天我在限時動態中轉發了一段不當文字。為避免誤導或引發誤解，我已第一時間刪除該內容。原本只是想討論竹子腳手架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

汪詩詩續指，「感謝大家的提醒，也讓我意識到在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則信息的傳遞。現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，幫助受災地區的民眾盡快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」