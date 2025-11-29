填補全球行業空白　中國清潔發電領域重要突破

周五（11月28日），世界首台660兆瓦高效超超臨界循環流化床鍋爐，安全運行一年並通過權威鑑定評審。各項性能指標均達到或超過設計值，不僅填補了全球行業空白，更標誌中國在清潔發電技術領域實現重要突破。



世界首台660兆瓦高效超超臨界循環流化床鍋爐，安全運行一年並通過權威鑑定評審，各項性能指標均達到或超過設計值。（央視新聞）

據央視報道，此次通過鑑定的鍋爐在高效超超臨界循環流化床技術領域獲核心突破。「超超臨界」技術是將水壓力提至29兆帕以上、溫度加熱到600℃以上，水與蒸汽界限模糊，大幅提升熱轉電效率；「循環流化床」技術將燃料破碎後，氣流帶動燃料翻滾燃燒，既充分又可加脫硫劑減污。

據介紹，該機組主蒸汽溫度達到605℃，再熱蒸汽溫度達到623℃，將循環流化床發電技術一舉提升至高效超超臨界領域，進一步解決了火電機組頻繁調峰易導致機組疲勞損壞的行業性難題，實現了超高參數、超低排放和超低能耗。

中國煤泥、煤矸石等低熱值燃料儲量大，常規機組無法使用，該機組每年可清潔轉化約200萬噸這類 「廢料」作為電網 「穩定器」其能在超低負荷下穩定運行，可破解新能源 「靠天吃飯」導致的電網波動問題，提升新能源消納能力。

預計到2030年，中國煤電裝機將達約15.5億千瓦峰值，之後逐步轉型為基礎性調節電源。（央視新聞）

預計到2030年，中國煤電裝機將達約15.5億千瓦峰值，之後逐步轉型為基礎性調節電源。（央視新聞）

在公眾過往的認知中，火電常與效率偏低、能耗較高等標籤掛鈎。然而，伴隨技術持續迭代，如今，中國已建成全球規模最大的清潔煤電供應體系。隨着風電、光伏等新能源裝機快速增長，火電的調峰核心價值日益凸顯。截至2024年底，全國煤電裝機達11.9億千瓦，其中超超臨界大型煤電機組佔比超過60%。

未來，火電將向「高參數+智能化+低碳化」深度融合邁進。依託大數據、數字孿生等技術構建的「四智電廠」，能實現運行參數實時優化、故障精准診斷。預計到2030年，中國煤電裝機將達約15.5億千瓦峰值，之後逐步轉型為基礎性調節電源，為新型電力系統提供核心支撐。