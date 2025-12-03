盛傳四川女因檢舉官員遭報復關精神醫院8年兼被虐　官方：不實

近期網傳，四川女子徐欣蕊因檢舉社區書記賭博而遭報復，已在精神醫院被關押8年。成都市官方周二（2日）晚上發布調查通報，稱徐欣蕊患有精神分裂症，並未因檢舉官員而遭到打擊報復，且在醫院內並無被捆綁電擊的情況。



徐欣蕊的案件一直缺乏官方媒體報導，直到周二早上《財新網》發表評論文章，指出「徐欣蕊事件已成輿情，亟待回應」。隨後，成華區的聯合調查組發布了調查通報，文中以「徐某某」來稱呼徐欣蕊。

根據網上資料，徐欣蕊於2017年大學畢業後，開始在成都市成華區的猛追灣街道圖書館工作。她因檢舉社區黨委書記在圖書館打麻雀而被警方強行送入成都德康精神病院，至今已經8年。

律師于凱與楊暉於11月25日展開調查，拜訪了涉事派出所和民政、公安等部門，發現執法和民政部門回避核心問題，互相推諉的情況。

《財新網》發表評論文章，指出「徐欣蕊事件已成輿情，亟待回應」。（微博）

《財新網》周二對此事進行了質疑，指出地方政府長期未給出正式回應，並強調了調查的重要性。12月2日，成華區聯合調查組發佈了有關徐欣蕊情況的調查通報。

通報指出，徐欣蕊現年44歲，居住在成華區猛追灣街道的石油社區，為獨生女，未婚且無子女，父母已故，自2012年後無親屬。通報提到她的母族有精神病史。

調查還稱，徐欣蕊從未在社區工作，網傳她在圖書館工作的說法不屬實。另外，成華區紀檢委並未收到徐欣蕊的實名舉報，但在2016年8月30日確實收到一份匿名舉報，反映當時社區書記陳某某打麻將賭博，經查實後發現內容不實。

通報還指出，徐欣蕊的精神異常行為始於2012年母親去世後，表現為穿衣反常、自言自語等。在2016年其親屬與社區商討送醫診斷後，醫院診斷她為精神分裂症。

成都德康精神病院。（微博）

經過一系列審批程序，徐欣蕊於2017年1月4日在親屬和社區工作人員陪同下入院接受治療。通報認為醫院的診斷和治療是符合規範的，並且明確指出網傳徐欣蕊在醫院被虐待的說法不實。

通報最後提到，精神病康復是一個長期過程，需要穩定的治療環境，因此「不打擾」是一種尊重。

因涉及「被精神病」的質疑，徐欣蕊的案件引發了人們的熱議。報道指出，事件是由與徐欣蕊被關同一精神病院的受害人向公益人士吳淮軍披露而爆發，吳、徐二人後來通上電話，徐女希望社會能將她解救出來。