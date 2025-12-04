路透：中國在東亞海域集結海軍與海警船艦，逾百艘歷來最大規模

路透社報道，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度超過100艘，這是迄今為止規模最大的海上武力展示。



報道引述在該地區的四名安全官員稱，中方船隻已在從黃海南部經東海、延伸至南中國海以及太平洋的水域集結。報道指出，這些官員的說法得到了該地區某國情報報告的證實，該報告描述解放軍的部署。路透社獲准在不揭露該國名稱的前提下查閱這些報告。



報告顯示，截至今日（12月4日）上午，該地區有超過90艘中國船艦活動，低於本週稍早超過100艘的數量。消息人士表示，此次行動的規模已超過去年（2024年）12月中國海軍的大規模部署，當時的部署使台灣曾因此提高警戒層級。

2025年11月5日，中國首艘電磁彈射航空母艦「福建號」在海南省三亞市某海軍港舉行服役暨升旗儀式。（新華社）

路透社報道，一名要求匿名的官員表示，自11月14日北京召見日本駐中大使，抗議高市早苗對「台灣有事」的言論以來，北京就開始向該地區部署比平時更多的船艦。

報道提到，日本自衛隊拒絕就中國的軍事動向發表具體評論，但表示並未評估認為自11月14日以來，中國的軍事活動有急劇增加。日本自衛隊在聲明中表示：「儘管如此，人們認為中國軍隊正試圖通過加強海軍力量，提升其在更遠海域和空域開展行動的能力。」

據此前報道，日本首相高市早苗近日發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫。中國海事局網站11月15日公布，鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

大連海事局發布航行警告，宣布11月23日至12月7日連續2周，在渤海海峽黃海北部部分水域執行軍事任務。

11月24日大連海事局發布航行警告，自11月25日9時至16時，渤海部分海域執行軍事任務；自11月25日8時至28日12時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。

報道也引述台灣國安局長蔡明彥12月3日說法稱，目前正是中國軍事演訓最活躍的時期。蔡明彥表示，中國在西太平洋地區有4個海軍編隊活動，台灣正密切關注相關活動。

消息人士稱，在這項海上集結中，部分中國船艦與戰機協同行動，模擬對外國船隻發動模擬攻擊，演練了旨在阻止外部勢力在衝突時增援的反介入行動。

中國大陸國防部、大陸外交部，以及國台辦均未回應路透社的置評請求。據了解，中國大陸上一次在台灣周邊展開有代號的軍演為4月時的「海峽雷霆-2025A」演練。對於2024年12月大規模海軍活動，中國官方從未證實進行軍演。