內地汽車博主陳震偷稅被罰247萬　曾因評論小米馳援香港火災惹議

12月4日深夜，知名車評人陳震多個社交媒體平台帳號被禁言，引發內地網民關注。此前，因其對小米馳援香港火災發佈評論上熱搜。



12月5日，央視報道，國家稅務總局北京市稅務局第三稽查局依法查處網路車評人陳震偷稅案件。經查，2021年至2023年，陳震通過隱匿收入、轉換收入性質、進行虛假申報等方式，少繳個人所得稅共計118.67萬元（人民幣，下同）。



據相關法律法規規定，對陳震作出追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計247.48萬元的處理處罰決定。目前，涉案稅款、滯納金及罰款均已追繳入庫。

官方通報（央視新聞）

粉絲超過2400萬 疑似諷刺小米捐款香港火災惹議

經統計，陳震全網粉絲超過2400萬。公開資料顯示，陳震是知名車評人，原汽車之家金牌主持人，具有多年汽車評測類影片主持經驗，評測影片涵蓋上百個品牌車型，主持風格多樣。其代表作有《越野路書》《震震有詞》《蘿蔔實驗室》等。

近日，陳震在網路上比較活躍，曾因涉某電動汽車品牌的言論引爭議。11月27日上午，「小米公益基金會」官微宣布，香港小米基金會捐贈1000萬港元，緊急馳援香港大埔火災救援。 隨後，「雷軍回應小米基金會捐1000萬港元」話題登上微博熱搜，知名大V、汽車博主陳震帶話題發佈微博稱：「不管出於什麼原因，但這事本身沒得黑，點讚」。

然而正是這條帖子讓他陷入非常大的爭議裏，不少人吐槽他是在諷刺小米捐款，有其他博主更是直言他天天蹭小米的熱度。此事發生後同樣也形成了微博熱搜話題，眾多博主、網民紛紛參與，觀點也是五花八門。

網民推測此次封禁或與發布小米捐款馳援香港評論有關（微博＠陳震同學）

當天下午，陳震發布微博解釋了自己為何說出上面那句話，「雖然目前好像還有一些有關『契約精神』的問題沒有解決妥當，然後這麼『慷慨解囊』可能不是很讓人理解，但從事情本身來看，還是值得點讚的。 」

他還表示，小米和特斯拉都是網紅車，而自己也是個網紅，網紅聊聊網紅車有啥問題嗎？隨後沒多久，他再發佈微博就之前表述致歉，稱「第一條微博表述不清，道歉」。

近日遭全網禁言 官方並未公布原因

12月5日有內地博主發文稱，「陳震全平台被禁言，不知道具體是哪一條，他是幾乎每天都在陰陽某大廠（指小米），加上不停掛極端言論，煽動群體對立，之前還借（香港）火災捐款做文章。感覺哪個角度都夠他禁的了。」

陳震則繼續通過微博小號「陳震同學的同學」發文，有網民在貼文下留言「震哥性格就是好戰，但也確實容易被禁言，做自己有得有失」，陳震回應道：「反思，改正」。

陳震隨後也發布一則46秒的影片檢討稱「自作自受」，「其實冷靜下來想一想，這事兒很值得反思的點，在於流量很大，給大家帶來的更多應該是一些樂觀的正能量，而不是一些很激烈的言辭」。他稱會好好反思，吃一塹長一智。

陳震通過微博小號「陳震同學的同學」發文。

今年10月開勞斯萊斯逆向撞車

陳震另一個值得關注的事件是他在10月3日因開勞斯萊斯逆向而發生交通事故。北京市交管部門10月4日通報，事故雙方均未涉酒涉毒，陳震負事故全部責任。

陳震隨後發文道歉，稱「是我的問題，一切負面照單全收，全力配合解決問題中，不會有絲毫懈怠，事故經過以官方公告、車輛EDR數據為準」，表示將全力配合有關部門做好後續工作，補償對方相關損失。

陳震開勞斯萊斯發生交通事故。（影片截圖）