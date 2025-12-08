廣東｢十五五｣規劃建議發布：把深圳建設成為｢高新技術企業之都｣

12月8日，《中共廣東省委關於制定廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（下稱《建議》）正式發布，「深圳」的字眼多次出現，比如「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」、「把深圳建設成為『高新技術企業之都』」、「支持深圳建設全球海洋中心城市」等等。



深圳機械人公司優必選發布的機械人影片。 （影片截圖）

深圳眾擎新研發的T800能夠完成迴旋踢等高難度武術動作。（眾擎影片截圖）

《建議》提出「久久為功推動粵港澳大灣區建設，打造富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群」，其中明確：高水平建設「黃金內灣」，以環珠江口為重點，以深中一體化為突破口，推動東西兩岸融合互動發展，帶動珠三角深度一體化；支持前海建設現代服務業新體系，深化「全球服務商」計劃，提升深港國際金融城、深港國際法務區、前海國際人才港等發展能級，高標準建設現代服務業集聚區；支持河套建設國際科技創新高地，協同香港開發建設「一河兩岸、一區兩園」，加快彙聚世界一流的創新載體、創新企業、創新人才；支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，努力創建社會主義現代化強國的城市範例，打造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市，率先實現社會主義現代化。

《建議》提出「提高科技自立自強水平，引領發展新質生產力」，其中明確：完善區域創新體系，以廣深港、廣珠澳「兩廊」為主骨架，全面提升自主創新能力；建強用好以鵬城實驗室、廣州實驗室為龍頭，以全國重點實驗室、省實驗室為骨幹的實驗室體系，充分發揮光明科學城、松山湖科學城、南沙科學城等重大載體作用；建強廣州、深圳數據交易所，建設開放共享安全的數據市場。

依託比亞迪等龍頭企業，深圳在新能源汽車產量上居全球前列。（深圳發布）

《建議》提出「深挖內需市場潛力，更好服務和融入新發展格局」，其中明確：支持廣州、深圳等建設國際消費中心城市和區域消費中心城市，打造一批「食住文體遊娛購」多業態融合的中心商圈和商業地標；發展首發經濟，以廣州、深圳等城市為重點，推出新技術、新產品、新服務，推進新品首發、渠道首店、活動首展首秀，提升產品影響力、美譽度，推動品牌與製造互促共進；擴大有效投資，高質量推進「兩重」項目建設，推進廣州新機場、廣深第二高鐵、廣清永高鐵、深珠通道、藏粵直流等一批標誌性工程項目。

《建議》提出「深化改革擴大開放，增強高質量發展動力活力」，其中明確：深入推進深圳綜合改革試點，抓好粵港澳大灣區內地九市要素市場化配置綜合改革試點，示範引領全省改革向縱深推進；實施新粵商培育培訓工程，支持中小微企業和個體工商戶發展，推動大中小企業協同融通發展，把廣州建設成為「中小企業創新發展之都」，把深圳建設成為「高新技術企業之都」；鞏固廣州、深圳國家營商環境創新試點成果；支持深圳證券交易所、廣州期貨交易所建好建強。

《建議》提出「全面建設海洋強省，加快打造海上新廣東」，其中明確：發展灣區經濟，做強環珠江口灣區、環大亞灣區兩個重點灣區；科學開發大鵬半島、稔平半島、遮浪半島等；支持深圳建設全球海洋中心城市。

此外，《建議》還提出「高水平推進文化強省建設，推動物質文明和精神文明相協調相促進」，其中明確：大力發展文化貿易，辦好深圳文博會等展會，鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界。