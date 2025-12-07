深圳機械人躍起完成凌空迴旋踢　CEO實測遭踹飛：無護具會骨折

12月2日，深圳眾擎機器人發佈新款人形機械人T800。今日（12月7日）眾擎發佈影片，其中T800人形機械人與身穿護具的眾擎CEO趙同陽對戰，將老闆一腳飛踹在地，更配文「踹老闆是私人恩怨」。



據悉，這款機械人是深圳眾擎機器人於12月2日發佈的新款產品，身高1.73米，體重75公斤，售價18萬起（人民幣，下同）。從實拍影片來看，T800能夠完成凌空躍起，多次連續迴旋踢，還能跟隨武術教練流暢完成高難度武術動作，並且在落地時穩穩站住。

今日眾擎發佈的影片中，公司CEO趙同陽身穿護具，已早已訓練多時的T800對戰，首次面對T800的高抬腿，趙同陽下意識向後躲避；第二次T800直接飛踹將趙同陽踢倒，體驗之後，趙同陽表示，若非穿着護具一定會被踢骨折。

據IT之家報道，眾擎T800基於人體工程學原理與多場景作業需求，既保留人形機器人的親和感，又通過比例優化賦予產品適配工業協作、服務場景等多元場景的作業兼容性。T800搭載全棧自研多維度感知靈巧手，採用仿生設計，復刻人類手部運動軌迹，集成觸覺傳感系統與精準力控技術，可切換重物抓取等強力型操作與精細分揀、物品遞送等高精密度作業模式。目前，已可以在多類核心應用場景完成技術閉環驗證，具備成熟的產業化落地條件，即將批量進入產業一線應用。

值得注意的是，今年1月，眾擎機械人SE01在深圳街頭自如散步如真人曾引發NVIDIA科學家關注；此外，今年2月，眾擎亦公布最新研發的機械人已成功完成全球首例人形機械人前空翻特技。