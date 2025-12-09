4年受賄逾11億元　華融國際原總經理白天輝被執行死刑

據新華社報道，經最高人民法院核准，周二（12月9日）上午，天津市第二中級人民法院依法對原中國華融國際控股有限公司總經理白天輝執行了死刑。



2024年5月28日，天津市第二中級人民法院以受賄罪判處被告白天輝死刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。白天輝上訴後，天津市高級人民法院經開庭審理，於2025年2月24日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高人民法院核准。

中國華融國際控股有限公司原總經理白天輝。（央視新聞）

最高人民法院經覆核確認，2014年至2018年，被告白天輝利用擔任華融（香港）國際控股有限公司業務拓展三部負責人、總經理、投資銀行部董事總經理，中國華融國際控股有限公司資本運營總監、總經理助理、副總經理、總經理等職務上的便利，為有關單位在項目收購和企業融資等方面謀取利益，非法收受財物，合共折合人民幣逾11.08億元。

根據資料，白天輝於2017年底已擁有香港身份證。

白天輝。（央視）

最高人民法院認為，被告白天輝的行為構成受賄罪。白天輝受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。本案第一審判決、第二審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。據此，最高人民法院核準天津市高級人民法院維持第一審對白天輝判處死刑的刑事裁定。

天津市第二中級人民法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對罪犯白天輝宣判並執行死刑。臨刑前，白天輝與其近親屬進行了會見。