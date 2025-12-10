汕頭住宅大火12死　知情者：四代同堂遇難　已排除刑事｜有片

12月9日晚，廣東汕頭市有住宅起火。截至12月10日11時57分，死亡人數升至12人。內地傳媒引述知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂，本次火災已排除刑事案件。



網傳影片顯示，最先起火位置疑為地面一店舖，招牌寫有「裕豐五金機電」，現場多次傳出爆炸聲，即使見入夜，但仍可清晰見到住宅冒出大量濃煙。

12月9日晚，汕頭市一幢4層高自建房起火，現場傳出爆炸聲，隨後冒出火光。（影片截圖）

12月10日，汕頭市潮南區消防救援大隊通報，12月9日晚上9時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一住宅突發火災。消防部門接報後立即到救援，至晚上10時03分，現場明火被撲滅。

經初步勘查，起火建築為一幢四層鋼筋混凝土結構自建房，過火面積約150平方米。目前，起火原因調查及善後處置工作正有序開展。

通報稱，火災造成8人死亡、4人受傷，傷者已送院搶救。《新華社》消息，截至10日中午11時57分，死亡人數升至12人。

網傳影片顯示，最先起火位置疑為地面店舖。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，起火位置為一間五金電器店。天眼查顯示，該店成立於2010年，經營者為吳某某，主要銷售家用電器、電機和五金工具。

事發地附近居民介紹，起火建築一樓是五金舖，樓上住了一家人，當地許多自建房都有安裝防盜窗。起火時，樓上還有7名大人和5名小孩，不久後消防車到場，但因火勢太猛，「一下子就燃燒起來了」。

有知情者稱，遇難者為一家人，四代同堂，8人當場證實遇難，另有4人送院搶救後不治。此外，本次火災已排除刑事案件，無人為故意因素，但具體起火原因有待調查。

住宅內冒出大量濃煙。（影片截圖）

另據《界面新聞》，五金舖老闆吳某某的女兒介紹，遇難者包括父母、祖母，以及弟弟及其孩子等人。事發時哥哥不在家，僅有嫂子成功逃生。父母事發時與祖母及其他人住在3、4樓，「我不知道他們為什麽沒跑出來」。